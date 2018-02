Prezident Zeman se zastal kardinála Duky. Požádá papeže, aby mu prodloužil mandát

Prezident Miloš Zeman se obrátí na papeže Františka s žádostí, aby prodloužil mandát kardinálu Dominiku Dukovi. Zeman považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Řekl to ve čtvrtek na TV Barrandov. Reagoval tak na dopis křesťanských aktivistů, kteří vyzvali papeže, aby Dukovi mandát neprodlužoval. Praha 20:54 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka | Foto: Pražský hrad/Šárka Ševčíková, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když jsem si udavačský dopis přečetl, tak jsem se rozhodl, i když se do věcí katolické církve zásadně nemontuji, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce s žádostí, aby prodloužil kardinálu Dukovi jeho mandát,“ řekl prezident Miloš Zeman.

Křesťanští aktivisté vyčítají kardinálu Dominiku Dukovi příklon k nacionalismu a krajní pravici. Nelíbí se jim také to, že Duka podle nich rád používá okázalé insignie moci. Uvedli to v dopise papeži, který představili tuto středu na happeningu před Arcibiskupským palácem.

„Dominik Duka je výrazná osobnost, bývalý politický vězeň, zaslouží si podporu," vysvětlil Zeman, proč se rozhodl Duky zastat. „Má vlastnost, která není u katolického kléru obvyklá. Je to vlastenec. Nejsem si jistý, že by vlastenectví byla vlastnost, kterou bychom vysokým představitelům katolíků mohli přisoudit,“ uvedl prezident.

„Každá taková výrazná osobnost je obklopena závistivou malostí pisklounů,“ dodal Zeman na Barrandově.

Kardinálu Dukovi bude 26. dubna 75 let. Dosáhne tedy takzvaného kanonického věku, kdy se musí podle kanonického práva vzdát svého úřadu. Musí také napsat rezignační dopis, který dostane papež.

Automaticky to ale neznamená, že v úřadu skončí. Papež František ho může požádat, aby ještě ve funkci zůstal, což se stalo předchozímu arcibiskupovi Miloslavu Vlkovi. Někdejší papež Benedikt XVI. mu mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil.

'Honí se agenti StB, zlo byli důstojníci'

Prezident se nepřímo zastal premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše v případu jeho evidování v seznamech StB. Kvůli lustračnímu zákonu se podle něj honí agenti komunistické StB, zlo ale prý organizovali vysocí důstojníci komunistické tajné policie.

„Kdo organizoval to zlo? To nebyli agenti, to byli ti důstojníci," řekl Zeman. Důstojníci StB přitom podle něj čelili pronásledování méně nebo vůbec ne.

Zeman tak reagoval na nedávný verdikt slovenského soudu, podle kterého se už Andrej Babiš nemůže soudit s Ústavem paměti národa, jestli byl vedený v evidenci StB.

Rozhodnutí soudu není podle Zemana nic nového. A voliči před říjnovými sněmovními volbami, které ANO vyhrálo, podle prezidenta o této záležitosti věděli. Babiš trvá na tom, že s StB nikdy nespolupracoval, a chce se bránit dalšími žalobami.

Zeman přitom v minulosti odmítl jmenovat profesorem fyzika Ivana Ošťádala právě kvůli jeho údajným někdejším kontaktům s StB. Ošťádal se proti tomu brání žalobami, věcí se bude po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu znovu zabývat pražský městský soud.

Prezident Miloš Zeman v Pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem | Zdroj: Pražský hrad