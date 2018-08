Prezident Zeman udělí třem padlým vojákům in memoriam medaili Za hrdinství

Prezident Miloš Zeman udělí třem českým vojákům, kteří zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu, in memoriam medaili Za hrdinství. Vyznamená je o státním svátku 28. října, uvedl na twitteru mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Armádní speciál ve středu dopravil těla padlých vojáků do Česka, Zeman se zúčastnil smutečního aktu u příležitosti jejich návratu do vlasti.

