Prezident na půl úvazku? Nemá nemocenskou, ale odpočívá za 250 tisíc měsíčně, diví se neurolog Payne

„To, že někdo dokáže mluvit, ještě neznamená, že je soudný a že je schopný vykonávat svou profesi," říká v pořadu Osobnost Plus neurolog a vedoucí Centra pro bioetiku při Ústavu humanitních studií v lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Payne. Zároveň připomíná, že pokud má člověk vážně nemocná játra, tak mu spousta jedů „otravuje" mozek, který tudíž nemůže normálně fungovat, taky může jít o hepatickou encefalopatii. Praha 11:52 13. listopadu 2021

„Choré mozky v politických kruzích nám přinášejí kromě spousty ostudy i ohrožení bezpečnosti státu,“ napsal filozof a bioetik Payne už před lety na svém blogu. V textu dopodrobna vykreslil klinický obraz neurologického pacienta, který trpí syndromem poškození frontálních laloků mozku.

„Takový pacient obecně není s to reagovat na různé podněty adekvátně okolnostem. Například ve veřejném projevu užívá naprosto nevhodné, oplzlé či přímo vulgární výrazy. Pokouší se o humor v podobě různých bonmotů. Nabývá například dojmu, že má vždy pravdu a že všichni ostatní jsou hlupáci.“

Takto Jan Payne syndrom popisoval už před šesti lety. „Ano, a když pak někdo šest měsíců nemůže plnohodnotně vykonávat své zaměstnání, tak přichází do invalidního důchodu,“ poukazuje.

K případu prezidenta Miloše Zemana dodává: „On ani nemá nemocenskou a není v invalidním důchodu. Jak je to možné? On odpočívá v Lánech, bere za to 250 tisíc měsíčně a občas něco podepíše. Kdo by nechtěl takovou profesi?“

Článek 66?

Donedávna se hlavně v Senátu hovořilo o spuštění jednání o článku 66 Ústavy, které by mohlo dočasně převést některé prezidentovy pravomoci na další ústavní činitele. Jakmile ale prezident začal z nemocnice komunikovat, od úvah ustoupili.

„Jestli si tady někdo nechce rozeštvat společnost, tak je populista. Tečka. K tomu nemám co dalšího dodat. Jestliže je něco správně, tak mám jednat podle toho, co je správně.“

Správně by tak podle Payna bylo článek 66 použít: „Protože prezident není s to vykonávat funkci, což řekl doktor Miroslav Zavoral, pak přišla komise, která to rozmělnila a vlastně neřekla, jak to je. Řekla, že tak trochu může. Co to je za profesi, když někdo může dělat něco tak trochu?“

„Když byl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima operovaný a byl pět dní v bezvědomí, na tu dobu předal funkci některému prorektorovi. Ale nepřipadá v úvahu, že to bude dělat ,tak napůl‘. Prezident na půl úvazku? Nebo na čtvrt úvazku?“

„Nepřipadá v úvahu, že to bude Miloš Zeman dělat ,tak napůl‘. Prezident na půl úvazku? Nebo na čtvrt úvazku?“ Jan Payne (neurolog)

Lídr koalice Spolu a kandidát na premiéra Petr Fiala komentoval stav prezidenta slovy, že je to už zase „starý dobrý Miloš Zeman“. Na to neurolog říká: „Tak to je asi pravda, protože on už takto vypadá dlouho. To je pravda. Jenom že se to zhoršilo teď ještě o játra.“

A pokračuje: „Když vykládám co to je syndrom frontálních laloků, tak sami studenti říkali: No, to je pan prezident.“ Payne přidává i to, co ví od lidí, kteří Zemana dřív znali. „Jsou to lidé, kteří ho znali z bezprostředního kontaktu v 90. letech a on není on.“

O zdravotním stavu Miloše Zemana se v médiích a na sociálních sítích vyjadřuje mnoho lékařů, nejhlasitější je asi psychiatrička Džamila Stehlíková.

„Každý dobrý lékař, a já už to nedělám, nemám praxi, ale toto mně zůstalo: Když vidím člověka, tak mi okamžitě naskakuje diagnóza. Na začátku každé dobré učebnice interny, je kapitola facies – jsou to obrázky obličejů nemocných, dnes jsou to fotky, dříve se to muselo namalovat. A student medicíny ještě než začne s internou, tak si prohlíží obrázky a spojí si je s diagnózou,“ vysvětluje.

A tvrdí, že už mu mnohokrát se potvrdilo, že se jen podle tváře a dalších projevů nemoci dokáže shodnout s dalšími neurology na diagnóze.

Kdo nechce očkovat, musí platit

„Jsem bytostně liberál a jsem přesvědčený, že musíme respektovat svobodu lidí,“ zdůrazňuje Payne a vykresluje svůj postoj k těm, kteří se odmítají očkovat proti covidu-19:

„Také bychom zároveň měli vědět a počítat s tím, že když někdo chce něco extra – a to také spadá do liberalismu, takže respektuji a ctím, že se někdo nechce očkovat –, že by si to měl zaplatit.“

Jak by to v praxi mělo vypadat, by nechal na právnících a na způsobu, jakým se řídí v Česku zdravotnictví. Antivaxerství přirovnává k připojištění, které si pořizoval při potápění v Chorvatsku:

„Protože kdyby se mi tam něco při potápění stalo, tak mi pojišťovna nedá nic, ale když jsem byl připojištěný, tak bych dostal zdravotní péči, jaká by mi náležela.“

„Nazval bych to daní za lidskou hloupost. Stát nemá peníze a zároveň respektuje hloupost. “ Jan Payne (neurolog)

„A něco obdobného platí i tady. Já bych se přikláněl k tomu, aby to šlo ve stejné podobě, jako dnes doplácejí na zdravotnictví například kuřáci, nebo ti, kteří pijí alkohol. Platí spotřební daň. Myslím, že je nemravné, že se to pak používá na ucpávání děr někde jinde, kdy o tom rozhoduje stát, protože by to mělo celé jít zpět do zdravotnictví,“ uvažuje Payne.

„Nazval bych to daní za lidskou hloupost. A mělo by se to ještě daleko hlouběji rozvinout. Stát nemá peníze a zároveň respektuje hloupost. To není respektování svobodného rozhodnutí. Každý se může rozhodnout, jak chce, ale musí si to zaplatit.“

Nenechat se očkovat, je hloupost

Nová očkovací kampaň, která zobrazuje reálné snímky pacientů s covidem na jednotkách intenzivní péče nebo v márnicích, je podle Payna agresivní, nechutná a neetická. Souhlasí tak označením, se kterým jako první přišel rektor pražské ČVUT Vojtěch Petráček.

„S rektorem Petráčkem naprosto souhlasím. I protože premiér Andrej Babiš (ANO) použil výraz brutální. Já jsem se jednu dobu hodně zabýval zlým člověkem a zlem vůbec. Je zajímavé, že zlo není symetrické s dobrem, protože neznám skutek, který by se nedal zneužít. Ale vždy jsem tvrdil a vycházím z toho, že existují skutky, které jsou tak zlé, že se nedají použít k ničemu dobrému. A ty můžeme nazvat jedním slovem brutalita,“ dodává.

„Že se někdo nenechá očkovat, protože v tom nějaké riziko? Už žít ve společnosti je také riziko.“ Jan Payne (neurolog)

„Ty fotografie jsou zastrašování, které ničemu dobrému nepomůže,“ myslí si Payne a s tím, že by se k přesvědčování neočkovaných měly používat jiné prostředky. „Je pravda, že je pozdě, ale přesto by vláda měla něco dělat. Zřejmě už to má ,za pár‘, jak se říkalo na vojně, takže se už moc nesnaží.“

„Když se někdo nenechá očkovat, tak je to naprostá hloupost – a nechci používat ostřejší slova. Že se někdo nenechá očkovat, protože v tom nějaké riziko? Už žít ve společnosti je také riziko. Když jdete po ulici také je tam riziko a nikdo vás před takovým rizikem chránit nebude.“

Jak neurolog, etik a filozof komentuje kauzu psychiatra Jana Cimického? Poslechněte si v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus Lucie Vopálenské.