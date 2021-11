Kdyby Zeman konal podle Ústavy a jmenoval Fialu, bylo by to spíš překvapení, očekává politolog Pehe

Jednání o nové vládě od voleb běžely bez účasti prezidenta Miloše Zemana, který byl hospitalizovaný s vážným onemocněním. Nyní se ale jeho stav zlepšil a z jednotky intenzivní péče byl přesunut na rehabilitační oddělení. „Od Miloše Zemana se opět můžeme nadít nějakého postupu, který nikdo neočekává, nebo by ve standardních parlamentních demokraciích neočekával,“ uvedl pro Český rozhlas Plus politolog Jiří Pehe. Interview Plus Praha 21:23 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pehe | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Současně připomíná, že ani prezidentovo přeložení na standardní lůžko automaticky neznamená, že je schopen práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Podle neoficiální zpráv, které se navzájem potvrzovaly, měl prezident narušené kognitivní schopnosti na základě nemoc jater. Pro funkci jater a dalších orgánů už možná nejsou potřeba podpůrné přístroje do té míry, aby byl na jednotce intenzivní péče, ale neznamená to, že se zlepšily kognitivní funkce,“ upozorňuje.

Prezidentův stav by prý nyní mělo lékařské konzilium, které by mělo rozhodnout o tom, zda je schopen vykonávat funkci, nebo je na místě aktivovat článek 66 Ústavy, který převádí jeho pravomoci na jiné ústavní činitele.

Pehe se domnívá, že článek 66 měl být aktivován už před několika týdny, úkolem prezidenta totiž není jen přijímat demisi vlády a jmenovat novou.

„Hromadí se zde nepodepsané zákony, velvyslanci, kteří nemohou být přijati, a soudci, kteří nebyli jmenováni,“ vyjmenovává.

Vystrčil o článku 66: Připadá mi nejlogičtější počkat, jestli bude prezident schopný přijmout demisi vlády Číst článek

„Politici se svým váháním zahnali do situace – v okamžiku, kdy prezident už je na běžném pokoji, což ale nemusí znamenat, že je schopen výkonu svých pravomocí –, kdy budou pod tlakem těch částí společnosti a opozice, které budou tvrdit, že jde o pokus o státní převrat,“ zdůrazňuje.

Zeman nechce být razítkovač

Fakt, že je Zeman po přeložení na běžné lůžko ochotný sejít se s kandidátem na premiéra Petrem Fialou (ODS), prý nutně neznamená, že by prezident upustil od svého původního záměru pověřit sestavením vlády představitele vítězné strany, tedy předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

„Babiš už oznámil, že on to pověření nechce, pak by měl být na řadě Petr Fiala. Ale bude záležet na tom, jak bude posuzovat kritérium vítězné strany. Druhý v pořadí by byl Tomio Okamura (SPD), pokud bychom to brali podle procentuálních výsledků pro jednotlivé strany,“ poznamenává Pehe.

Podle něj může nastat vývoj, který nyní nikdo nepředpokládá, přestože existuje většinová koalice s programem a koaliční smlouvou.

„Všichni soudí, že prezident nemůže udělat nic jiného než jmenovat Petra Fialu. Ale když se podíváme do minulosti, tak bych na to úplně nesázel. Bylo by to spíš překvapení, kdyby Miloš Zeman pro jednou jednal podle Ústavy a ústavních zvyklostí,“ dodává ředitel New York University Prague.

Jako podmínku pro jmenování vlády by si prý prezident mohl klást například podmínku, že v ní nezasednou Piráti, nebo v ní nebudou některé konkrétní jména. Jisté prý ale je, že Zemanovi se příčí být jen jakýmsi „razítkovačem“, uzavírá Pehe.

Je čas přemýšlet o změně ústavy? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.