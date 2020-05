Zeman bude od příštího týdne opět pracovat z Prahy. Pro veřejnost se Hrad otevře 25. května

Prezident Miloš Zeman od příštího týdne opět začne pracovat z Pražského hradu. Do své hradní kanceláře se vrátí v úterý 19. května. Uvedl to v pátek kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Areál Pražského hradu se pro veřejnost otevře 25. května, otevřeny budou zároveň i všechny běžně přístupné hradní objekty a návštěvnické okruhy. Praha 16:57 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman strávil koronavirovou krizi na lánském zámku | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrat prezidenta do oficiálního sídla je spojený s ukončením nouzového stavu, který trvá do 17. května. Zeman má podle kancléře na 19. května domluvená na Pražském hradě jednání včetně schůzky s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). S ním by měl řešit okolnosti tzv. čínského dopisu, který byl nalezen v pozůstalosti bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) a který Vystrčil kritizoval.

Areál Pražského hradu byl kvůli snaze o zastavení šíření epidemie koronaviru uzavřen 12. března. Zeman od té doby sídlil na lánském zámku, přístup k němu měl z bezpečnostních důvodů omezený okruh lidí.

Bezpečnostní opatření Hradu

Na Pražském hradě nyní budou podle Mynáře přijata bezpečnostní opatření včetně každodenního dezinfikování prezidentské kanceláře a dalších prostor, které Zeman na Hradě využívá, včetně například návštěvnických salonků. Pokračovat také bude testování lidí z jeho blízkosti, tedy ochranky, asistentek či tajemníka. „Tato opatření budeme striktně dodržovat a dbát na zdraví pana prezidenta,“ řekl Mynář.

Veřejnost se na Pražský hrad znovu podívá 25. května. Areál bude podle kancléře otevřen stejně jako za běžných podmínek, dodržována ale budou vládou nařízená hygienická opatření.