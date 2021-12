‚Nebyl to dobrý rok.‘ Zeman v poselství podpořil povinné očkování a kritizoval klimatickou politiku

Prezident Miloš Zeman podpořil ve vánočním poselství povinné očkování proti koronaviru. Podle něj je to nejjednodušší cesta, jak potlačit pandemii. Mluvil také o energetické krizi, která se dá podle něj zmírnit tím, že se Česko vyváže ze Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Zmínil také svou nespokojenost s návrhem státního rozpočtu. A nové vládě doporučil, aby zrušila daňové výjimky. Doporučujeme Praha 13:11 26. 12. 2021 (Aktualizováno: 13:44 26. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nebyl to dobrý rok,“ začal své deváté vánoční poselství prezident Miloš Zeman. Kritizoval stažení spojeneckých vojáků z Afghánistánu a nástup vlády hnutí Tálibán, což označil jako „afghánský Mnichov“, Zelenou dohodu pro Evropu a mluvil také o pandemii koronaviru a povinném očkování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana

„Původně jsem se domníval, že povinné očkování není nezbytné, a svůj názor jsem postupně měnil tak, jak přicházely nové a nové vlny koronaviru,“ řekl Zeman.

A zmínil, že povinné očkování schválilo Rakousko. „Jsem přesvědčen, že je to nejjednodušší cesta, jak potlačit pandemii,“ dodal.

„Chtěl bych vás tedy vyzvat k souhlasu s povinným očkováním,“ prohlásil. „Je lepší radikální zásah, který tuto situaci vyřeší jednou provždy.“

Kritizoval také ty, kteří spojují očkování s ohrožením svobody. „Vidím očkování jako jedinou cestu proti této pandemii a ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě v případě, kdyby se sebevrah chystal vyskočit z okna, tohoto sebevraha nezadrželi, protože by respektovali jeho svobodu volby, a tím i jeho smrt,“ poznamenal prezident.

Očkování proti covidu-19 má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou premiéra Andreje Babiše (ANO) povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese - zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, hasiče, vojáky, policisty či celníky. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let.

O Zelené dohodě pro Evropu

Zeman mluvil ve svém vánočním poselství k občanům Česka také o takzvaném Zeleném údělu (Green Deal). Jde o dosud největší soubor klimatických návrhů, které mají členské státy Evropské unie nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů v roce 2030.

Co je Green Deal? Zelená dohoda pro Evropu či Green Deal je dosud největší soubor klimatických návrhů, které mají země EU nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů v roce 2030. Tento plán představila v červenci Evropská komise. V zájmu boje proti oteplování planety chce komise mimo jiné skoncovat s výrobou benzínových a dieselových aut, zpoplatnit emise z dopravy či vytápění budov nebo zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie.

„Zelený úděl pro Evropu nám přikazuje v roce 2030 přestat topit zemním plynem, v roce 2035 nejezdit v autech se spalovacími motory. Toto vše by podlomilo naši energetiku tím, že by vedlo k energetické chudobě, vedlo by to i k poklesu životní úrovně a ekonomického výkonu,“ kritizoval prezident.

Podle návrhu Evropské komise má nicméně v unii skončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy do roku 2040. Komise také nenavrhuje zákaz jízdy v autech se spalovacím motorem, ale po roce 2035 je pro zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory.

Green Deal pak Zeman spojil s nárůstem cen elektrické energie a zemního plynu, které mají podle prezidenta zřejmě dál stoupat. „Máme-li tento nárůst alespoň zmírnit, musíme se vyvázat z takzvaného Zeleného údělu pro Evropu, který je podle mého názoru hlavní příčinou nárůstu cen energií,“ apeloval.

O státním rozpočtu

Prezident zmínil také státní rozpočet. „Veřejně jsem říkal, že návrh státního rozpočtu, tak jak byl předložen, považuji za nedostatečně proinvestiční a nedostatečně úsporný. A uvažoval jsem o tom, že ho budu vetovat,“ připomněl Zeman.

Minulý kabinet Andreje Babiše navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující vláda Petra Fialy chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů. Zvýšení daní odmítá.

Prezident by navrhoval především zrušení daňových výjimek. „Kdyby došlo ke zrušení všech daňových výjimek, říkal jsem, že by to ušetřilo 380 miliard korun, což je téměř tolik jako odhadovaný deficit státního rozpočtu v tomto roce,“ poznamenal.

Zrušit tyto výjimky ale nebude snadné, protože za každou z nich se podle Zemana skrývá lobbistická skupina.

„Na závěr bych nás všechny chtěl vyzvat k odvaze. A odvaha není laciná. Je daleko pohodlnější nedělat nic nebo dělat jenom matoucí kosmetické úpravy. Zatímco radikální zásahy ponecháme stranou, abychom nikoho nerozčílili,“ řekl v závěru svého vánočního poselství prezident.