‚Ostatním poděkuji později.‘ Prezident udělí Prymulovi Řád bílého lva, zkritizoval Evropskou unii

Prezident Miloš Zeman v neděli vystoupil v rozhovoru pro Blesk.cz a hlavním tématem byla koronavirová krize. „Chtěl bych velmi ocenit a podpořit vládu, protože si myslím, že si to zaslouží. Romanu Prymulovi udělím 28. října Řád bílého lva." Zeman v rozhovoru zkritizoval Evropskou unii, protože selhala, když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzývala ke znovuotevření hranic.

Zeman v rozhovoru poděkoval všem občanům, kteří dodržují zavedená opatření, za jejich obětavost a disciplínu. „Ostatním budu děkovat, až epidemie skončí,“ uvedl prezident Miloš Zeman v pořadu Blesku S prezidentem v Lánech.

Zároveň řekl, že v říjnu ocení náměstka zdravotnictví Prymulu Řádem bílého lva. „Jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí,“ řekl Zeman. Podle svých slov plánuje poděkovat v souvislosti s epidemií koronaviru i dalším lidem.

Při kritice opozice vyjmenoval tři výroky, se kterými nesouhlasí. „Senátor Fischer nedávno prohlásil, že naši vedoucí představitelé jsou vlastizrádci. Pan Stanjura vyzval ministryni Schillerovou k rezignaci. Pan Kalousek řekl, že má tři revolvery a je připraven jít bojovat,“ zrekapituloval Zeman. Poslance Miroslava Kalouska (TOP09) poté kvůli tomu označil za „počmáraného šaška“ a divákům poradil, aby si takových lidí nevšímali.

Zmražení platů úředníkům

„Všichni bychom si přáli, aby tato krize skončila co nejdříve. Chceme-li nouzový stav použít jako nástroj boje proti koronaviru, tak je rozumné, aby trval o několik týdnů déle,“ vyjádřil se prezident Zeman k případnému prodloužení nouzového stavu. Připomněl, že je důležité, aby se koronavirová krize do Česka nevrátila ve druhé vlně.

Zemanovi by se překláněl, aby se v době koronaviru zmrazily platy u státních úředníků. „Podle některých odhadů jich je až 125 tisíc, takže by to bylo velmi citelné,“ řekl. Evropská unie v koronavirové krizi podle Zemana naprosto selhala, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová několikrát žádala znovuotevření hranic.

Zdravotní stav prezidenta

Odvrátil kritiku vlády, že nezajistila včas ochranné pomůcky a nakazily se tak stovky zdravotnického personálu. „Je to bezprecedentní situace, kterou nikdo neočekával. Proto není dobré za to vládu kritizovat. Především Jan Hamáček spolu se mnou a mými spolupracovníky sháněl ochranné pomůcky a pokud vím, tak všechny zařízení již mají tyto pomůcky k dispozici,“ uvedl prezident.

Zeman řekl, že se cítí po zdravotní stránce poměrně dobře a přiměřeně ke svému věku. „Zdravotní péče je ke mně v tuto chvíli nulová, protože nemám žádnou nemoc. Kromě bolavých nohou mě nic netrápí,“ uvedl.

„Nepodstoupil jsem žádný test. Moje okolí je preventivně vyšetřeno, včera v devět hodin ráno podstoupili test i členové expertního týmu. Pravidelně mi měří teplotu, u nikoho z mého okolí nebyla projevena žádná nákaza,“ řekl k současnému testování pracovníků na Hradě.

Vrátil se i k situaci, kdy jeho poradce Martin Nejedlý několikrát porušil preventivní karanténu po návratu z Číny a sklidil za to vlnu kritiky. „Nejedlému jsem vynadal. Martin tuto chybu v životě již nikdy opakovat nebude. Bylo to velmi drsné,“ komentoval Zeman.

Zeman naposledy vystoupil před více než dvěma týdny v projevu na televizi Prima. „Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků,“ poděkoval prezident Číně za zdravotnický materiál, který České republice prodala.

Vyzval zároveň opozici, aby podporovala opatření vlády. „Pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela. Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem, a nerozumí ničemu,“ řekl Zeman. Uvítal ale spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům.

K nedělnímu ránu se nemocí COVID-19 v Česku nakazilo 4475 lidí, 62 pacientů nemoci podlehlo. Dalších 78 lidí se již z koronavirové nákazy uzdravilo.