Marie Benešová je dobrá volba, nikoho se nelekne, ani mě, řekl ke jmenování nové ministryně Zeman

Nejlepší volba, jaká mohla na postu ministra spravedlnosti nastat. Tak prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk zhodnotil jmenování Marie Benešové (za ANO) do čela resortu. Proti personální obměně a za nezávislost justice v týdnu demonstrovali lidé v Praze i dalších velkých městech. Praha 11:46 5. 5. 2019 (Aktualizováno: 11:55 5. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Martin Stolař / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Přestože máme přátelský vztah, dokážeme spolu i nesouhlasit a ona si svůj názor dokáže obhájit,“ reagoval prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk na dotaz, jak vnímá demonstrace proti jmenování Benešové ministryní spravedlnosti. Podle Zemana to byla „nejlepší volba, jaká mohla na tomto místě nastat“.

Ministryně Benešová převezme po Kněžínkovi i vedení Legislativní rady vlády Číst článek

Kvůli plánované změně v čele resortu spravedlnosti zkraje týdne protestovali lidé v Praze, Brně či Ostravě. Účastníci pochodu v centru hlavního města skandovali hesla jako „Nezávislost justice!“ nebo „Benešovou nechceme!“. Demonstrace se zúčastnil také někdejší premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD.

To v rozhovoru Zeman kritizoval. „Dovolte mi jedovatou poznámku. Na demonstraci se objevovali lidé jako Bohuslav Sobotka a Mirek Topolánek, kteří byli premiérové svých vlád a mohli s justicí něco udělat. Je komické, že právě oni teď demonstrují za reformu justice,“ uvedl.

‚Popraviště posetá nevinnými‘

Zeman se vyjádřil také ke stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. V polovině dubna totiž nastal v případu posun: vyšetřovatelé podali návrh na obžalobu všech obviněných v případu včetně Babišovy manželky Moniky či jeho dcery z prvního manželství Adriany Bobekové.

„Mně vždy (Andrej Babiš – pozn. red.) říkal, že je nevinný, že nic neudělal. A já mu to na řekl: Andreji, popraviště jsou posetá mrtvolami těch, kteří nic neudělali,“ komentoval Zeman s tím, že pokud je předseda vlády nevinný, bude obvinění zproštěn. Prezident zároveň odmítl, že by Benešová mohla do dotační kauzy zasahovat.

Návrh na obžalobu, který nyní leží na stole dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha, se týká všech aktérů v případu, vyjma Andreje Babiše mladšího, který byl vyčleněn k samostatnému projednávání.

Server Neovlivní.cz na konci března, tedy krátce po ukončení vyšetřování, spekuloval, zda Šaroch návrhu na obžalobu skutečně vyhoví. Napsal, že podle zákulisních informací se státní zástupce „cítí být pod značným tlakem“ a směrem k nadřízeným prý jednoznačná informace o návrhu obžaloby nepřišla.

Sám Andrej Babiš pro Radiožurnál už dříve uvedl, že je celá kauza zpolitizovaná. Obvinění od začátku odmítá.