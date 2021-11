Zeman očekává, že ho z nemocnice propustí v řádu dnů. Mynáře označil za ‚skvělého úředníka a přítele‘

Prezident Miloš Zeman předpokládá, že propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice bude během několika dnů. Odjede na zámek do Lán a bude přijímat kandidáty na ministry v chystané vládě Petra Fialy (ODS). Zeman to ve středu řekl na Nově. Prezident se také zastal svého kancléře Vratislava Mynáře, který čelil kritice za to, jak informoval o Zemanově zdraví. VIDEO Praha 20:15 17. 11. 2021 (Aktualizováno: 20:53 17. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při exkluzivním rozhovoru pro TV Nova | Zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka

Prezident se během rozhovoru zastal svého kancléře Vratislava Mynáře, který čelil kritice za to, jak informoval o Zemanově zdraví. Během rozhovoru ho označil za „skvělého úředníka a dobrého přítele“.

Prezidenta přeložili na lůžko dlouhodobé péče. Zeman tak může přijímat návštěvy, má to ale pravidla Číst článek

Prezident se Ústřední vojenské nemocnici léčí od 10. října. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček ve středu uvedl, že Zemanovo propuštění z nemocnice lze očekávat ve velmi blízké době.

Sám prezident se v patnáctiminutovém rozhovoru vyjádřil i k aktuální situaci. Návrh na zpřísnění opatření, který ve středu předložilo ministerstvo zdravotnictví, považuje za oprávněný. „Jde o lidi, kteří mohou, když jsou neočkováni, ohrozit nejenom sebe, ale i své okolí,“ řekl.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) chce ve čtvrtek navrhnout vládě v demisi, aby schválila bavorský model boje s pandemií. V restauracích, hotelech nebo na hromadných akcích by tak přestaly platit testy. Výjimku by měli lidé s kontraindikací, ti, kteří za sebou mají jednu dávku očkování, a mladí od 12 do 18 let. „Doporučím profesoru Fialovi, aby u toho setrval,“ dodal prezident.

‚Není to personální averze‘

Končící vláda Andreje Babiše (ANO) si podle Zemana vedla dobře až do chvíle, kdy přišel koronavirus. Chybou podle něj bylo, že vláda po první vlně pandemie rozvolnila opatření. „Celkové hodnocení je ale pozitivní,“ shrnul.

Zeman by měl nového premiéra jmenovat příští pátek. Fiala odtajnil jména kandidátů na ministry Číst článek

Rozhovor vznikal ve středu odpoledne, po něm měl prezident schůzku s lídrem ODS a kandidátem na premiéra Petrem Fialou. Ten po schůzce řekl, že prezident nesouhlasí s jedním jménem v seznamu kandidátů na ministry. O koho jde, nesdělil.

A konkrétní jméno odmítl říct také Zeman. „Není to personální averze, toho člověka jsem nikdy neviděl, ale mám k tomu své důvody,“ řekl s tím, že doporučí Fialovi, aby ministerstvo obsadil sám, nebo aby ho přidělil jinému členu vlády.

V minulosti už Zeman odmítl jmenovat několik kandidátů na ministry. Patřili mezi ně europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) a místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Výhrady měl i k exministru vnitra Milanu Chovancovi a exministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (oba ČSSD), nakonec je ale jmenoval.

Na závěr rozhovoru prezident popřál divákům štěstí a také, aby „prokázali - když je člověk nemocný - jistou míru shovívavosti a ne jistou míru hyenismu“. „I lidské hyeny se při mé hospitalizaci objevily a já jím odpouštím,“ dodal.

VYSÍLÁME: První televizní rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem od hospitalizace. Podporuje nová opatření? Informoval Hrad o jeho zdraví správně?#tnlive https://t.co/w7X6WllkQ9 — TN.cz (@televizninoviny) November 17, 2021