Zeman se sejde s ředitelem rozvědky. ‚Prezidentovy pochybnosti jsem rozptýlil,‘ řekl v Lánech Hamáček

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) mluvil na úterní schůzce na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o fungování Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Ředitel úřadu Marek Šimandl se s prezidentem brzy sejde, aby mu mohl práci rozvědky a její priority představit. Hamáček to řekl po jednání novinářům. Zeman před týdnem označil Úřad pro zahraniční styky a informace a kontrarozvědku Bezpečnostní informační službu (BIS) za zbytečné. Praha 18:17 12. května 2020

Hamáček řekl, že se Zemanem mluvil především o ÚZSI kvůli vazbě služby na ministerstvo vnitra. „Panu prezidentovi jsem zrekapituloval, jaké změny proběhly za dobu, kdy jsem ministrem vnitra. Dohodli jsme se, že se v dohledné době se sejde s panem ředitelem Šimandlem, aby mu mohl práci služby a její priority odprezentovat,“ uvedl Hamáček.

Ministr má však za to, že pokud Zeman nějaké pochybnosti ve vztahu k rozvědce měl, podařilo se mu je rozptýlit. Zeman minulý týden kritizoval dvě ze tří tuzemských tajných služeb v souvislosti s případem údajného ruského agenta s ricinem na českém území. Uvedl, že Bezpečnostní informační služba a Úřadu pro zahraniční styky a informace považuje za naprosto zbytečné. Nejvíce věří Vojenskému zpravodajství, které podle něj žádnou informaci o ruském agentovi nepřineslo.

Policejní ochrana

Podle týdeníku Respekt přijel do Česka pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin, policie to údajně vyhodnotila jako riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Dostali proto policejní ochranu. „Prezident dostal od našich tajných služeb kompletní informace, má k dispozici vše, co naše služby vědí,“ uvedl Hamáček.

Diskuse o tajných službách a případu s ricinem trvala podle Hamáčka několik minut. „Já jsem zrekapituloval víceméně to, co jsem řekl na bezpečnostním výboru, jaká byla role ministerstva vnitra, popřípadě policie,“ uvedl. Nechtěl mluvit za prezidenta a formulovat jeho aktuální názor. „Policie přidělila ochranu českým komunálním představitelům, to znamená, že ta situace není standardní,“ dodal za sebe.

Vliv Ruska a Číny

V ČR vedle Vojenského zpravodajství funguje kontrarozvědka BIS a ÚZSI, který má vnější působnost. Zeman již v minulosti mnohokrát kritizoval BIS a jejího ředitele Michala Koudelku, kterého opakovaně odmítl jmenovat do generálské hodnosti. Bezpečnostní služba ve svých výročních zprávách varuje před vlivem Ruska a Číny a před jejich tajnými službami. Zeman spolupráci s těmito zeměmi podporuje.

Hamáček řekl, že se Zemanem hovořil i o aktuálních vztazích s Ruskem. „V kontextu aktuálního vývoje a o přípravě jednání, která povede delegace ministerstva zahraničních věcí s ruskou stranou,“ řekl. Země spolu povedou jednání podle smlouvy z roku 1993. Požádala o něj česká strana mimo jiné kvůli vyjasnění sporů o odstranění pražské sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Rusko v pátek souhlasilo.