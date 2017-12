Vláda bez důvěry je plnohodnotná, prohlásil Zeman den po jmenování Babiše premiérem

Vláda bez důvěry je podle ústavy plnohodnotná, prohlásil ve čtvrtek v TV Barrandov prezident Miloš Zeman. A taková vláda může podle hlavy státu dělat jakékoliv kroky, a to včetně personálních změn. Prezident to řekl poté, co ve středu jmenoval premiérem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, jehož vládu chce jmenovat příští týden. Praha 21:16 7. 12. 2017 (Aktualizováno: 22:32 7. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Zdroj: Pražský hrad

„Vláda, která nemá důvěru, je plnohodnotná vláda podle ústavy a může dělat jakékoli kroky včetně personálních změn,“ prohlásil prezident Miloš Zeman.

Novým premiérem je Andrej Babiš. 'Nenávistná kampaň zesílí,' varoval ho Zeman Číst článek

Ujistil také, že designovanému premiérovi Andreji Babišovi a jeho vládě nebude dávat žádné limity v rozhodování. „S výrazným náskokem zvítězil ve volbách, dávat limity vítězi, může poražený. Ale já nejsem poražený,“ dodal Zeman.

Bez důvěry vládl před čtyřmi lety kabinet premiéra Jiřího Rusnoka. Třetí úřednícká vláda v historii Česka vznikla z popudu prezidenta Zemana. Přestože kabinet nezískal ve sněmovně důvěru a následně podal demisi, vládl dalšího téměř půl roku a zemi dovedl k předčasným volbám. Prezident tehdy dalšího premiéra nejmenoval.

Jednání o podpoře začne v půlce prosince

Zeman chce patnáctičlennou Babišovu vládu jmenovat ve středu. Premiér pak se svými ministry musí požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu, která má hlasovat 30 dnů od jmenování vlády.

Pokud by Babiš využil celou tuto lhůtu, hlasovalo by se krátce před prvním kolem prezidentských voleb, které se uskuteční 12. a 13. ledna.

Zatím není jasné, zda bude mít Babiš dost hlasů, aby se svými ministry důvěru získal. Ochotu tolerovat jeho menšinovou vládu ale za jistých podmínek dala zatím najevo pouze KSČM, ostatní strany to odmítají. Po jmenování vlády chce šéf ANO jednat s ostatními sněmovními stranami o podpoře nebo toleranci svého kabinetu.

„Jakmile jmenuji vládu, tak se 18. prosince rozjede první kolo jednání o tom, zda Babišova vláda může získat podporu. Když to nevyjde, rozjede se začátkem ledna druhé kolo jednání. A někdy kolem 10. ledna by mělo být hlasování o důvěře vládě,“ nastínil postup Zeman.

Další pokusy pro Babiše?

Pokud by Babišova vláda důvěru nezískala, prezident by musel znovu jmenovat premiéra. Zeman už dal ale předem najevo, že by Babišovi svěřil i tento případný druhý pokus.

'Absolutní pitomost'. Zeman odmítl možnost předčasných voleb Číst článek

Jestliže by byl znovu neúspěšný, musel by prezident jmenovat premiéra na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, kterým je nyní Radek Vondráček z ANO.

Pokud by se ani na třetí pokus nepodařilo vládu sestavit, mohl by Zeman rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Následovaly by předčasné volby. Tuhle možnost už ale Zeman několikrát odmítl.

„Myslím si, že by to byla absolutní pitomost. Podle ústavy mám právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Ale pozor, toto právo nemusím využít. Poslanecká sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ upozornil před časem prezident Zeman.