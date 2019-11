Zeman by asi vetoval zákon o jednodenních volbách v Česku. Zároveň kritizoval generála Petra Pavla

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by v Česku místo dvoudenních zaváděl jednodenní volby. Podle něj by se tak snížila voličská účast. Naopak by podpořil povinnou volební účast. Prezident to řekl ve čtvrtek v televizi Barrandov. Zároveň kritizoval generála Petra Pavla za zvažovanou kandidaturu na prezidenta. Praha 21:52 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nepotěšil mě návrh zákona, že by se mělo volit jen jeden den, takže ten zákon asi budu vetovat, protože jednodenní volby automaticky snižují volební účast,“ prohlásil prezident Miloš Zeman.

„Volební povinnost, která tady byla už za Masarykovy první republiky by se mi líbila víc,“ uvedl. „Vše, co přispívá ke zvýšení volební účasti má moje sympatie, a naopak,“ dodal prezident.

Voliči nyní mohou tradičně hlasovat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Ministerstvo vnitra ale připravuje normu, podle které by lidé mohli volit pouze v pátek, a to od 7:00 do 22:00. Mezi další změny by patřila korespondenční hlasování v zahraničí a také zrušení povinného doručování volebních lístků.

Normu už poslal ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD do připomínkového řízení, teprve poté zamíří do vlády, do parlamentu a případně k prezidentovi.

První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021. Plně by zákon začal fungovat až v dalším období, například ve volbě nového prezidenta v roce 2023.

‚Nejsme Jižní Amerika‘

Zeman také ve čtvrtek kritizoval generála Petra Pavla, který v týdnu nevyloučil kandidaturu na prezidenta. „Můj soukromý názor je, že nejsme Jižní Amerika, ve které generál stojí v čele státu,“ prohlásil Zeman.

„Pokud pana Petra Pavla znám, je to beze sporu vynikající voják. Mělo by se pro něj najít nějaké vojenské uplatnění, ale vůbec nerozumí politice, vůbec nerozumí ekonomii a tak dále. Důkaz? Jestliže zaútočí na mě, o kterém musí vědět, že já nebudu kandidovat, tak střílí na nesprávný terč, a to by voják neměl umět,“ poznamenal.

„Nebráním nikomu nad 40 let, aby kandidoval na prezidenta. A občané sami rozhodnou, jestli ten kandidát získá, nebo nezíská většinu,“ dodal prezident.

Prezidentské volby se v Česku budou konat v roce 2023. Aby se kandidáti mohli o funkci hlavy státu ucházet, musí nejprve sesbírat 50 tisíc podpisů občanů, dvacet poslanců nebo deset senátorů.

Současný prezident Miloš Zeman se jich už ale zúčastnit nemůže. Podle Ústavy nemůže být nikdo zvolen více než dvakrát za sebou.