Zeman: Nechápu, že by se na ambasádě měli hemžit agenti. Reakcí Ruska jsem byl dotčený

„Pro vypovězení českých diplomatů z Ruska nebyl důvod. Reakcí Ruska jsem byl dotčený a považoval jsem jí za negativní,“ prohlásil Zeman. Po vyhoštění 18 ruských agentů zareagovalo Rusko v odvetném kroku vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Koudelka a CIA

V nedělním rozhovoru Zeman také mluvil o řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Ten by podle vlády měl povýšit do hodnosti brigádního generála. „Zatím pro to nevidím důvod. Počkám si, až skončí vyšetřování. Kdyby se ukázalo, že odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím pro to nejsou důkazy.“

„Pan plukovník Koudelka nedávno dostal medaili CIA. Jen bych znovu připomněl, že CIA informovala americkou vládu o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Důsledky byly strašlivé - tisíce zmařených životů, obrovské materiální škody. Takhle pracuje kvalitní zpravodajská služba?“ zmínil prezident ve vysílání TV Prima. „Nemusíte vždy věřit zpravodajským službám. Je dobré si jejich informace uvěřit z jiných zdrojů,“ řekl Zeman. „Jestliže BIS tvrdila, jak bojuje proti ruské špionáži, tak jsem chtěl jen legální, nikoliv tajné informace. Ty jsem zatím nedostal. BIS porušila pravidla hry, která říkají, že když o něco požádá prezident republiky, tak mu mají informace poskytnout,“ míní prezident.

Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. Česká republika počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě, který je nepoměrně nižší.