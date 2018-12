Rok 2018 Miloše Zemana: Obhajoba prezidentského úřadu, spor o Pocheho, zahraniční cesty i ‚čučkaři‘

Miloš Zeman má za sebou rok, ve kterém vyšel podruhé vítězně z přímé volby hlavy státu. Druhou pětiletku začal nejvyšší ústavní činitel řadou kontroverzních výroků i konfliktů. Prezident aktivně zasahoval do vyjednávání o složení druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), navštívil Čínu nebo Izrael a svými výroky rozzlobil řadu politiků. Praha 12:00 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman po svém znovuzvolení v lednu 2018 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Toto, moji milí, je moje poslední politické vítězství a za ním už nebude žádná politická porážka,“ prohlásil Miloš Zeman 27. ledna ve svém volebním štábu krátce po vyhlášení výsledků druhého kola prezidentské volby, ve kterém těsně porazil svého protikandidáta Jiřího Drahoše.

Kromě rodiny stáli na pódiu po jeho boku třeba šéf televize Barrandov Jaromír Soukup, ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo poradce Hradu s vazbami na Rusko Martin Nejedlý. Hned ve svém prvním projevu se prezident opřel do českých novinářů, které označil za „pitomce“, a v kritice pokračoval i o měsíc později při slavnostním inauguračním projevu na Pražském hradě.

„Kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium. A není to kritika pouze papírových médií, ale je to například i kritika veřejnoprávní České televize.“

Jeho slova ovšem doslova zdvihla ze židle některé přítomné zákonodárce. Jako první poslankyni ODS Miroslavu Němcovou, která na protest opustila Vladislavský sál.

„Nebudu svědkem toho, že prezident přísahal, že bude spojovat národ a ve druhé nebo třetí větě svého projevu okamžitě tuto přísahu poruší.“

Němcovou při odchodu během Zemanova projevu následovalo ještě dalších čtrnáct politiků.

„To nebyl inaugurační projev prezidenta. To byla zloba starého pána,“ prohlásil jeden z nich, senátor za KDU-ČSL Václav Láska.

Spor o ministerstvo zahraničí

V první polovině roku prezident aktivně podporoval Andreje Babiše - v té době premiéra v demisi - při vyjednávání o vzniku jeho druhého kabinetu. Na konci června pak jmenoval vládu hnutí ANO a ČSSD, ovšem bez kandidáta sociálních demokratů na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho.

„Explicitně ve svých veřejných prohlášeních se pan Poche vyslovuje proti migrační politice této vlády. Mohl bych citovat jeho článek Neobracejme se k uprchlíkům zády a podobně. Druhá zajímavá věc, která mě vede k odmítnutí pana Pocheho, a to je kritika izraelské politiky české vlády. Kritika proizraelské politiky je svým způsobem taková hloupost, že kdyby se měl dostat do Černínského paláce takovýto amatér, považoval bych to za chybu.“

Sociální demokraté ještě další tři měsíce trvali na svém a dál do čela resortu prosazovali Pocheho. Nakonec ale ustoupili a na klíčový post navrhli náměstka Tomáše Petříčka, kterého prezident následně jmenoval ministrem zahraničí.

V listopadu pak Zeman znovu podržel premiéra Babiše. Když opoziční poslanci vyvolali hlasování o nedůvěře kabinetu kvůli kauze kolem premiérova syna, ujistil je prezident, že Babiše u moci udrží, ať hlasování dopadne jakkoli.

„Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády,“ prohlásil tehdy prezident.

'Čučkaři z BIS'

Začátkem prosince Zeman v televizi Barrandov zkritizoval Bezpečnostní informační službu. Ta totiž krátce předtím vydala zprávu o aktivitách ruských a čínských špionů v Česku.

„Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti o BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní důkaz o tom, že by se podařilo odhalit nějakého konkrétního špiona, ať už ruského, nebo čínského. Jsou to čučkaři, pane Soukupe. Vymýšlejí si špiony.“

Na obranu BIS se okamžitě ve vzácné shodě postavili ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, premiér Babiš i zástupci většiny opozičních stran, například člen stále komise pro kontrolu BIS Marek Benda. „Pokládám za velmi nešťastné, aby prezident republiky tímto způsobem shazoval Bezpečnostní informační službu, aby shazoval zpravodajce.“

Zahraniční cesty a jádro

Stejně jako v uplynulých letech se i letos Zeman zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v Česku, tedy o dostavbu elektrárny Temelín a rekonstrukci Dukovan. Nutno zmínit, že jeho dlouhodobým favoritem pro realizaci těchto projektů je ruská společnost Rosatom.

Prezident letos podnikl také devět zahraničních cest, například na Slovensko, do Izraele nebo Bruselu. Na mezinárodním veletrhu v Šanghaji začátkem listopadu překvapil, když přihlížejícím zahrál na piano. Mezi posluchači nechyběli třeba čínský prezident Si Ťin-pching nebo ruský premiér Dmitrij Medveděv.