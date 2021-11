Hrad neví, jak proběhne nedělní jmenování. Jednání s ministry se může uskutečnit i přes video

Prezidentská kancelář řeší varianty, jak by mohlo v neděli proběhnout jmenování Petra Fialy (ODS) novým premiérem. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Prezidentské kanceláře Vít Novák. Reaguje tak na slova hlavní hygieničky Pavly Svrčinové pro Radiožurnál, podle které není možné, aby prezident Fialu osobně jmenoval. Hrad proto zatím nemá jasný plán, jak nedělní jmenování proběhne. Stejně tak to neví Fiala. Praha 16:36 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Výjimky nejsou, přesto jsou varianty, které nic neporuší a na nichž pracujeme,“ řekl bez podrobností protokolář Vladimír Kruliš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Momentálně Kancelář prezidenta republiky pilně pracuje na tom, aby vše proběhlo za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí Prezidentské kanceláře Vít Novák. Hrad přitom v pátek dopoledne vydal oznámení, podle něhož prezident Miloš Zeman i po pozitivním testu na koronavirus v neděli na zámku v Lánech jmenuje Petra Fialu (ODS) novým premiérem.

Jmenování přes video?

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ale později pro Radiožurnál uvedla, že i pro lidi, kteří se nakazili koronavirem a jsou bez příznaků, jako v případě prezidenta, platí izolace minimálně 14 dní a výjimky nejsou. Svrčinová navíc podotkla, že detaily jmenování s ní hradní kancléř Vratislav Mynář neprobíral.

Mynář dal podle informací redakce v pátek dopoledne pokyn, aby začaly připravy osobního setkání prezidenta s Fialou. To pro server iROZHLAS.cz potvrdil protokolář Vladimír Kruliš. V plánu podle něj bylo, že se Fiala bude před jednáním testovat a poté by proběhlo jmenování, během kterého by budoucí premiér prezidentovi pronesl slib, že se chopí nově vzniklé vlády.

‚Výjimky prostě žádné nejsou.‘ Hlavní hygienička odmítá, aby pozitivní prezident přijímal návštěvy Číst článek

Po slovech Svrčinové ale není jasné, jak se Prezidentská kancelář se situací popasuje. „Výjimky nejsou, přesto jsou varianty, které nic neporuší a na nichž pracujeme,“ řekl bez podrobností Kruliš. Jak proběhne nedělní jednání, zatím neví ani Fiala. Přes svého mluvčího Václava Smolku vzkázal, že jmenování proběhne s platnými nařízeními.

„Kancelář prezidenta pana předsedu ubezpečila, že postupuje v souladu s hygienou a jmenování proběhne v souladu s platnými nařízeními,“ řekl pro iROZHLAS.cz Smolka.

Ještě v pátek dopoledne se přitom počítalo nejen s nedělním jmenováním v Lánech, ale také s naplánovanými rozhovory s budoucími ministry nové vlády.

Rozhovory přes video

Jednotliví kandidáti dostali termín jednání s prezidentem už ve čtvrtek odpoledne, tedy několik hodin předtím, než se ukázalo, že prezidentovi vyšel pozitivní test na přítomnost koronaviru.

Ještě během čtvrteční noci se Mynář podle informací serveru iROZHLAS.cz domlouval s některými členy budoucí vlády, že by jednání probíhalo přes video nebo přes telefon.

Prezident ale telefon nemá a jak už jsme popsali dřív, v těchto případech se hlava státu spojuje s lidmi přes mobilní telefon svého kancléře Mynáře.

Jak ale jednání proběhnou, zatím není jasné. Před prohlášením hlavní hygieničky pro server iROZHLAS.cz Mynář potvrdil, že by se prezident s kandidáty měl potkat osobně. Podmínkou by bylo dodržení hygienických opatření.

Teď ale není jasné, jak jednání budou probíhat. Někteří členové budoucí vlády s nimi ale dál počítají.

Zeman se chce účastnit summitu V4. Jednání v Budapešti navštíví nejspíš přes video Číst článek

Například nominant do čela ministerstva spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) potvrdil, že s osobní schůzkou s prezidentem počítá. „Je to v plánu,“ řekl k tomu. Stejně tak s jednáním počítá nominant na ministra školství Petr Gazdík (STAN) a budoucí šéf resortu vnitra Vít Rakušan (STAN). „Dostal jsem pozvánku, ale zatím nemáme informace, jak jednání budou probíhat,” řekl.

Jasné také není, jestli se Zeman přes video bude účastnit summitu Visegrádské skupiny. Akce se má konkrétně konat 29. a 30. listopadu.