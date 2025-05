Prezident nás v podstatě pochválil, míní o abolici státní zástupce, který kauzu vojáků poslal k soudu

Státní zástupce Robert Hanuš psal obžalobu na čtyři příslušníky speciálních sil kvůli smrti afghánského zajatce celou dobu s vědomím, že kauzu může zastavit prezidentská abolice. Jak se to na jeho práci projevilo, proč rozhodnutí hlavy státu vnímá jako pochvalu a co zůstane jeho tajemstvím, popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Brno 14:04 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel podepsal abolici v pondělí 19. květa. | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane doktore, zaznamenal jste informaci, že prezident republiky rozhodl o abolici v kauze, kterou jste poslal k soudu? Případně o čem jste přemýšlel, když jste se to dozvěděl?

Nešlo to nezaznamenat. Ale nevím, jestli mám sdělovat své myšlenky. Jestli jsem to šel oslavit nebo oplakat, z tohoto úhlu pohledu se k tomu vyjadřovat nebudu. A asi vám ani nebudu opakovat, že na to má prezident republiky právo.

Předpokládal jste, že prezident Petr Pavel takto rozhodne?

Že tato alternativa nastat může, jsem v hlavě nosil. Asi bych kecal, že jsem s touto možností nepočítal. Takže to pro mě nebylo překvapení. Ale jestli k tomu překvapení skutečně dojde, jsem dopředu nemohl vědět.

Jak se vám obžaloba psala s vědomím, že prezident může případ zastavit? Nemělo to vliv na vaší motivaci?

Práci vždycky musíte odvést bezvadně a nemůžete se spoléhat na to, že prezident rozhodne o abolici. Žádosti o abolici už byly podané za prezidenta Miloše Zemana, takže už tehdy to byla varianta. Od té doby to pořád viselo ve vzduchu. Musel jsem to brát v úvahu. Ale to tak je, když má člověk nad sebou hrozbu. Prostě musí fungovat.

Takže se vědomí možnosti zastavení stíhání při psaní obžaloby neprojevilo?

Ne, vůbec. Nemůžu odbýt svou práci s myšlenkou, že pan prezident rozhodne nebo nerozhodne. To by bylo špatně.

Na soud ještě může dojít

Jste rád, že nedojde k hlavnímu líčení? Nebo naopak nejste rád?

K hlavnímu líčení ještě dojít může, pokud se obžalovaní rozhodnou abolici nepřijmout. Pokud po doručení usnesení o zastavení trestního stíhání z důvodu abolice budou chtít, aby proběhlo hlavní líčení, tak proběhne. Nejsme ještě ve fázi, kdy můžeme tvrdit, že hlavní líčení nebude.

Rozumím, tak mi dovolte otázku přeformulovat. Přál byste si, aby na hlavní líčení došlo?

Jako státnímu zástupci mi nepřísluší komentovat, jestli něco chci, nebo nechci. Ani bych neměl ventilovat, jestli jsem z něčeho rád nebo nejsem. Já beru objektivní fakta, která nastanou. A v současné době pan prezident rozhodl v souladu s ústavou a já to musím respektovat. A co si o tom myslím, zůstane moje tajemství.

Mrtvý Vahidulláh Chán Čtyři příslušníci 601. skupiny jsou obžalovaní z podílu na smrti zajatce Vahidulláha Chána, který při útoku z 22. října 2018 zranil dva české vojáky a jednoho, staršího psovoda Tomáše Procházku, zavraždil. Dva čeští speciálové ho vyslýchali, další dva ho později hlídali. Státní zástupce podal obžalobu pro čtyři trestné činy, z nichž za dva, neuposlechnutí rozkazu a porušení pravidel strážní služby, hrozí v případě uznání viny až doživotí.

Jak dlouho jste psal obžalobu?

Nevěnoval jsem se jenom tomu, pracoval jsem i na jiných věcech. Ale trvalo mi to skoro půl roku.

Pokud dotyční vojáci abolici přijmou, hlavní líčení se nebude konat. A vy tak svou práci nebudete moct dotáhnout do konce, ani ten příběh pro sebe uzavřít. To by vám nevadilo?

Já jsem ten příběh pro sebe uzavřel obžalobou, tam je moje stanovisko k té věci. Jestli by se pak shodovalo s názorem soudu, to je věc druhá. Jestli by mi dal soud za pravdu nebo ne, to už by byla jen třešinka na dortu. Každopádně jsem obžalobu podal za svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Každopádně pokud Krajský soud v Brně kauzu nakonec neprojedná, vaše práce přijde vniveč.

Ano.



To by se vás nedotklo?

Každá práce, která přijde vniveč, je špatně. Ale já v tomto ohledu musím být profesionál a ctít ústavu. Jestli je mi to líto nebo ne, takhle to vnímat nemůžu. Práci jsem odvedl, podle mě jsem ji odvedl dobře a byla zaplacená. Když o tom prezident takto rozhodl, musím to přijmout. Můžu si o tom něco myslet, také si tom něco myslím, ale jako profesionál je mou povinností si to nechat pro sebe.

‚Tak mi to přečtěte‘

Seznámil jste se s tiskovou zprávou, v níž prezident republiky vysvětluje motivy, proč rozhodl o abolici?

Ne, ve středu jsem byl na zahraniční cestě, vrátil jsem se pozdě večer a neměl jsem čas cokoliv studovat.



Budete se tedy o prezidentovo vysvětlení zajímat?

Až se mi rozhodnutí pana prezidenta dostane do rukou, nebo mi ho soud zašle, rád se s ním seznámím.

Na fotografii zcela vlevo je nadřízený obžalovaných vojáků, velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník Tomáš Krampla. | Zdroj: ČTK / Heloňa Stanislav

Co kdybych vám ho teď přečetl? Mám ho před sebou a je opravdu krátké.

To jistě můžete, ale nejsem si jistý, jestli bych k tomu teď něco chtěl říct. Ani nevím, jestli bych se k tomu měl vyjadřovat, když ani neznám stanovisko obviněných k abolici.



Zkusme to tedy takhle. Já vám ho přečtu a už je na vás, jestli mi k tomu něco řeknete. Můžu?

Zkoušíte to dobře. Ale vlastně si to rád poslechnu, aspoň to pak nemusím hledat. Tak mi to přečtěte.

„Prezident republiky po pečlivém posouzení všech okolností tohoto případu zohlednil zejména mimořádnost válečné situace, v níž k prošetřovanému incidentu došlo, a skutečnost, že vojáci nejsou obviněni primárně z násilných trestných činů. Přihlédl rovněž ke složitému mezinárodnímu kontextu celého případu a délce dosavadního vyšetřování, které trvá již téměř sedm let.“ Co tomu říkáte?

Jak jste to teď přečetl, tak sám musíte mít pocit, že pan prezident vlastně de facto pochválil práci státního zastupitelství a že mu de facto dal za pravdu.

Takhle jste tomu porozuměl, že prezident pochválil práci státního zastupitelství, tedy vás?

Tak dal mu za pravdu. Neříká, že je to nepravdivá událost. Nezaznělo, že se to nestalo. Mluví o události, která se stala. Nebo je tam něco jiného?

Ne, to není.

Takže tím de facto jen potvrdil, co jsem napsal v obžalobě.



Bavíme se o incidentu, který představuje dost možná nejzávažnější vojenskou kauzu novodobé české historie. Nezasloužila by si veřejnost znát odpověď od nezávislého soudu, jak se incident odehrál a jestli jsou dotyční vojáci vinní?

Na to vám říkat svoje stanovisko nebudu.