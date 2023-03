První cesta do regionu. Největším problémem Moravskoslezského kraje je podle Pavla odliv mladých

Prezident Petr Pavel přijel v úterý na dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje a v Ostravě se sešel s hejtmanem Ivem Vondrákem (dříve ANO). Po jednání s hejtmanem Pavel prohlásil, že hlavním problémem Moravskoslezského kraje je odliv mladých lidí. Na besedě ve Frýdku-Místku Pavel oznámil, že neplánuje návštěvu Tchaj-wanu. Znamenalo by to podle něj zbytečné ohrožení obchodních vztahů s Čínou. Nevyloučil ale setkání s tchajwanskou prezidentkou. Ostrava 17:30 28. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel se setkal s hejtmanem Ivem Vondrákem (dříve ANO) | Zdroj: Profimedia

Prezident připomněl, že jeho cesta je první návštěvou regionu po inauguraci a že v kraji byl před volbami několikrát, je tak s jeho problémy dobře obeznámen. Míní, že na Moravskoslezský kraj se zcela nehodí označení „strukturálně postižený“.

Jsou v něm podle něj oblasti, které jsou na tom hůř, ale kraj si jako celek z hlediska transformace z těžkého průmyslu vede nadmíru dobře. Může tak být inspirací nejen pro Ústecký nebo Karlovarský kraj, ale i pro další regiony.

Srdečně vítáme prezidentský pár! Jsme rádi, že @prezidentpavel s manželkou navštívili po inauguraci náš kraj jako první. pic.twitter.com/WoCywq1Daz — Moravskoslezský kraj (@KrajMsk) March 28, 2023

Pavel vyzdvihl odhodlání a přístup při hledání inovativních řešení nebo při prosazování některých projektů.

„Je vidět, že se řada projektů daří, ať už je to transformace od těžkého do průmyslu lehčího s vyšší přidanou hodnotou, ať je to ochrana životního prostředí, ať je to důraz na vzdělávání, ať je to důraz na kvalitu života ve všech jeho aspektech,“ řekl.

Odchod mladých

Jako jeden z hlavních problémů kraje vidí odliv mladých lidí.

„Který vlastně nekoresponduje s tím, jak se vyvíjí ostatní parametry kvality života tady v regionu. A naznačuje, že může jít ve větší míře o setrvačnost nebo nějaké představy, že jinde je to výrazně lepší, přitom zrovna Moravskoslezský kraj nabízí řadu příležitostí především pro mladé lidi, aby tady našli uplatnění,“ poznamenal.

Vondrák Pavla veřejně podpořil v prezidentské volbě na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a Pavlova protikandidáta Andreje Babiše. Prezident se v úterý v podvečer setká i s ostravským primátorem Tomášem Macurou (dříve ANO), který mu stejně jako Vondrák dal hlas v prezidentských volbách.

Oba moravskoslezští politici se po podpoře Pavla dostali do sporů s vedením hnutí, z něhož nakonec vystoupili. Macuru ze svého středu vyloučil i klub zastupitelů hnutí ANO. Prezidentská volba odstartovala problémy v ostravské buňce hnutí ANO.

Poté, co byli Macura a také jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová vyloučeni z klubu hnutí ANO, rozhodli se ho opustit i další zastupitelé.

Pavel v úterý odmítl, že by jejich podpora byla faktorem při výběru jednotlivých zastávek v regionu. Považoval za logické se setkat s místním hejtmanem a primátorem. O předvolební podpoře v úterý s hejtmanem nehovořil a nepředpokládá, že by se to během cesty stalo tématem.

Vondrák i Macura jsou podle něj lidé, kteří mají svou představu a jdou za ní velmi cílevědomě. „A to je pro mě mnohem důležitější než to, z jaké jsou strany,“ uvedl.

Krásnou opravenou JAWU 350 OHC z roku 1961 ukázal hejtman kraje @ivondrak prezidentu ČR @prezidentpavel. Motorka patří mezi vzácné stroje ze sbírky historických motocyklů, kterou Moravskoslezskému kraji v roce 2015 věnoval akademický sochař Miroslav Rybička. pic.twitter.com/r3QnkGBwvC — Moravskoslezský kraj (@KrajMsk) March 28, 2023

Vojenská otázka

Podle Vondráka je potřeba nejvýše postavené politiky informovat o dění v regionu. Podotkl, že prezident se bude účastnit jednání Parlamentu nebo vlády a je tak pro něj dobré znát, co se v kraji děje.

Oba politici se vyjádřili i k chystanému armádnímu logistickému centru u letiště v Mošnově. Pavel poznamenal, že z hlediska NATO je Česká republika v případě obrany i cvičení tranzitní zemí. Je proto podle něj důležité mít připravenu infrastrukturu pro tranzit materiálu i lidí.

Poznamenal, že v dnešní době je snaha většinu vojenských kapacit budovat i pro civilní využití nebo pro řešení krizí v regionu. Prezident se domnívá, že základna může sloužit jako podpora rozvoje byznysu a služeb nejen v regionu, ale i na celé Moravě.

V nejhorším případě přes ni zároveň může proudit pomoc i vojenský materiál. Vondrák názor Pavla podpořil. Logistické centrum podle něj v Mošnově doplní to, co již tamní kapacity nabízí.

Cesta na Tchaj-wan?

Pavel v úterý také diskutoval se studenty na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Vyjadřoval se zde mimo jiné také k možnosti navštívit Tchaj-wan. Prezident momentálně návštěvu země neplánuje.

„Jedna věc je, když na Tchaj-wan jedou zástupci Parlamentu. Tak jak tam před časem byl předseda Senátu (Miloš Vystrčil, ODS) a nyní tam je předsedkyně Poslanecké sněmovny (Markéta Pekarová Adamová, TOP 09). Tato úroveň je Čínou vnímána jinak než státní návštěvy na nejvyšší úrovni,“ uvedl prezident na dotaz studenta s tím, že i proto tam nejvyšší představitelé většiny zemí často nejezdí.

„Cesta prezidenta by jistě vyvolala větší negativní reakci. Nebylo by rozumné vystavovat riziku obchodní vztahy a ohrozit tak české firmy,“ dodal Pavel. Nic mu ale podle něj nebrání setkání s tchajwanskou prezidentkou na neformální úrovni.

Pavel se při debatě se studenty zmínil také o sociální síti TikTok či jiných platformách z Číny, které podle něj mohou být bezpečnostním rizikem.

„Čína má ve své legislativě, že všechny firmy, ať jsou státní či privátní, musejí poskytovat určité informace vládě. Tedy i zpravodajským službám. Když si představíme, jaký režim Čína představuje, když budeme vnímat, že Číně jde o globální dominanci podle jejich pravidel a ne na základě nějakých kompromisů, tak bych byl opatrný ke všem platformám, které pocházejí z Číny,“ řekl prezident.