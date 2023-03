První prezidentská návštěva Senátu po devíti letech. Petr Pavel vystoupil na zasedání horní komory

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno návštěvu Senátu a promluvil na jeho schůzi. Horní komoru navštívil jako první ústavní instituci, a to tři týdny po nástupu do funkce. Jde vůbec o první prezidentskou účast schůzi od května 2014, kdy před senátory promluvil Miloš Zeman. Na první nádvoří Valdštejnského paláce dorazil Petr Pavel v souladu s plánem v 8.40. Přivítal ho předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Praha 10:35 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel přichází na zasedání Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Hlavním bodem programu Pavlova pobytu v Senátu byl jeho projev na schůzi horní komory, která začala v 10.00. Pavlův projev trval zhruba dvacet minut.

Prezident po schůzi vystoupí spolu s předsedou horní komory na tiskové konferenci, setká se s dalšími členy senátorského sboru a před polednem sídlo Senátu opustí.

„Osobně to považuji za symbolické,“ uvedl Vystrčil k návštěvě prezidenta. „V přeneseném slova smyslu je to návrat k ústavnosti, je to návrat k normální politické kultuře a věřím k normální, pro naši zemi prospěšné spolupráci,“ řekl.

Stručnost v duchu své pověsti projevil Pavel i při zápisu do pamětní knihy v předsálí kanceláře předsedy Senátu, když nad svůj podpis napsal krátkou větu: „Je mi ctí.“

Výběr ústavních soudců

Letos končí mandát celkem sedmi ústavním soudcům, třem z nich už začátkem května. Senátoři prezidentovy nominanty do Ústavního soudu schvalují.

Prezident Petr Pavel hodlá navrhnout na ústavní soudce jen takové kandidáty, o jejichž kvalitách nebude mít pochyby. Pavel to řekl v dnešním vystoupení v horní parlamentní komoře.

„Oslovil jsem široké spektrum právnických institucí, aby nominovaly vhodné kandidáty,“ uvedl. Připomněl také, že s výběrem kandidátů mu bude pomáhat skupina odborníků.

S žádostí o návrhy kandidátů na pozice nových ústavních soudců se Pavel obrátil na 23 institucí. Nominanty bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel, který vede ústavní právník Jan Kysela. Ústavní soudce Pavel jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a prezidentovým konzultačním panelem.

„Celý proces budu průběžně a velice pečlivě sledovat a aktivně se ho také od počátku účastním. Nakonec vám navrhnu pouze takové kandidáty, s jejichž kvalitami budu sám naprosto souznít,“ řekl senátorům Pavel.

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu Ústava nezakazuje.

Devět let bez návštěvy

Pavlův předchůdce Miloš Zeman nebyl v Senátu devět let. Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil v květnu 2014, tedy zhruba rok po nástup do funkce.

O Senátu se vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, kterou by bylo možné vyhladovět, tedy zrušit její financování ze státního rozpočtu, byl proti cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan.

Horní komora Zemana v minulých letech kritizovala za jeho kontroverzní výroky a postoje. V roce 2019 schválila návrh ústavní žaloby na Zemana kvůli hrubému porušování ústavy, Sněmovna v tehdejším složení ale k návrhu nezbytný souhlas nepřipojila.

Snaha o nápravu

„Chtěl bych napravit vztahy našich dvou ústavních institucí, aby byly založené na vzájemném respektu k našim ústavním rolím,“ řekl Pavel před senátory.

Postoje svých předchůdců k Senátu označil za někdy problematické. Pavel věří, že jeho vztahy se Senátem budou “otevřené, korektní a vedené snahou nacházet společná řešení“.

Zdůraznil, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci, tedy o svou moc. „Chci naopak využít svůj vliv a možnosti pro dobré věci. Jejich prostřednictvím pak vytvářet tlak na ty, kteří mají větší moc než já. Pochopitelně hlavně na vládu,“ poznamenal prezident.