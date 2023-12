Profesor a advokátka se stali ústavními soudci. Prezident jmenoval Dolanskou Bányaiovou a Kühna

Prezident Petr Pavel v úterý odpoledne na Pražském hradě jmenoval dva nové ústavní soudce – advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Pavel tak dosud jmenoval soudci Ústavního soudu sedm svých nominantů. Po úterku je Ústavní soud po delší době znovu kompletní. Aktualizováno Praha 15:26 19. 12. 2023 (Aktualizováno: 16:07 19. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Pavel s nově jmenovanými ústavními soudci | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem opravdu upřímně rád, že se nám ve spolupráci se Senátem daří nejenom držet Ústavní soud naplněný, aby mohl plnohodnotně fungovat, ale že se nám také daří naplňovat ho osobnostmi, které splňují všechna kritéria, která jsme si pro složení Ústavního soudu zadali – a sice, aby Ústavní soud byl pestrý po všech stránkách, aby byl založen na osobnostech, které vynikají svou odborností, ale i svým přesahem do dalších oblastí. A to vy dva bezpochyby naplňujete,“ řekl Pavel dvojici nových ústavních soudců poté, co složili slib.

Oba kandidáti na ústavní soudce jsou kvalitní. Nevím o ničem, co by jim v kariéře bránilo, říká advokátka Číst článek

Dolanské Bányaiové a Kühnovi zároveň prezident popřál hodně sil do práce a úspěchů a vzhledem k blížícím se vánočním svátkům i trochu odpočinku, „pokud je pan předseda nechá chvíli vydechnout“.

Senát dvojitou kandidaturu schválil minulý týden, předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS) se zúčastnil úterního jmenování. Prezident už dříve navrhl na ústavního soudce také advokáta Milana Hulmáka, jeho nominaci Senát posoudí 24. ledna.

Padesátiletý Kühn je profesorem na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba 15 let je soudcem Nejvyššího správního soudu.

Od roku 2007 je též ad hoc soudcem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Kühn se v minulosti také podílel na činnosti Legislativní rady vlády, byl poslaneckým asistentem i asistentem soudce Ústavního soudu.

Ústavní soud je opět kompletní. Soudcovský sbor doplnili soudkyně Dolanská Bányaiová a soudce Kühn. Ústava stanoví, že se Ústavní soud skládá z 15 soudců. Od konce roku 2021 se toto číslo nedařilo naplnit a patnáctý soudce většinu času scházel. TZ: https://t.co/k83I5k3JoO pic.twitter.com/hL4IhpT7gG — Ústavní soud (@usoud_official) December 19, 2023

Devětačtyřicetiletá Dolanská Bányaiová působí jako advokátka zhruba 20 let, svoji praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní soukromé právo a evropské právo.

Doplnění spektra

Pavel předtím jmenoval Josefa Baxu, který se stal předsedou Ústavního soudu, jeho novou místopředsedkyni Kateřinu Ronovskou, a dále Jana Wintra, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou.

V létě senátní výbory i Senát jako celek souhlasily se jmenováním soudce Roberta Fremra, který se až následně nominace vzdal po zveřejnění dalších informací o jeho rozhodování za komunistické éry. Kromě něj neuspěl soudce Pavel Simon, který jako zatím jediný z Pavlových kandidátů nezískal podporu Senátu.

‚Omezování administrativních míst je nebezpečné.‘ Soudcům se nelíbí chystané změny i zásah do platů Číst článek

Ústavní soud se podle ústavy skládá z 15 soudců. Od konce roku 2021, kdy se funkce soudkyně vzdala Kateřina Šimáčková, se toto číslo nedařilo naplnit a patnáctý soudce většinu času scházel.

S koncem funkčního období soudce Radovana Suchánka letos v listopadu klesl počet soudců dokonce na 13, konstatoval v úterý Ústavní soud v tiskové zprávě.

Úterní jmenování Kühna a Dolanské Bányaiové tak generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger označil za velmi dobrou zprávu. Soud je znovu v plném počtu.

„Svou odborností oba noví soudci vhodně doplní stávající spektrum pohledů, jimiž Ústavní soud poměřuje projednávané případy,“ dodal Göttinger.