Jakých bylo 100 dnů prezidenta Pavla? Zavládla ‚symbolická politika‘ a Hrad se otevřel veřejnosti

100 dní v úřadě, konec hájení. Za dosavadního prezidentování se Petru Pavlovi podařilo splnit některé z krátkodobých cílů, které si předsevzal, dal zakusit také dlouhodobou vizi, skrze kterou chce Česko reprezentovat. Kromě zpřístupnění Pražského hradu, jmenoval nové generály a ústavní soudce nebo navštívil Ukrajinu. Pavel si dává záležet na budování dobré image. Politolog Lukáš Valeš o něm proto mluví jako o „marketingovém prezidentovi“. Praha 16:14 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vize Pavlova působení na Pražském hradě stojí na dvou pilířích. Prvním z nich má být upevnění pozice České republiky ve společnosti demokratických zemí s prozápadní orientací. Druhým pak celková změna „blbé“ nálady ve společnosti. Chce, aby lidé uvěřili, že mohou něco změnit, pokud chtějí.

Pavel na Hradě zhodnotil prvních 100 dní ve funkci. Chce se setkat s kandidátem na ministra Výborným Číst článek

Za největší úspěch označil to, že nastartoval směr a způsob, kterým by rád pokračoval dalších pět let. „Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci ke 100 dnům od své inaugurace.

Aktivní prezident

Podle květnového průzkumu agentury STEM si vede zatím Pavel velmi dobře. Důvěřuje mu 60 procent obyvatel. Za důvěryhodného politika ho považuje i téměř polovina nevoličů a čtvrtina voličů Andreje Babiše (ANO) z prezidentských voleb.

„Ukazuje se na tom, že Petr Pavel si dokázal udržet 95procentní důvěru všech voličů současné vlády, kteří ho volili. Dokáže oslovovat i voliče současné opozice, byť ty o něco méně, zároveň si dokáže naklánět i nevoliče, tedy ty, kteří k (prezidentským) volbám nepřišli,“ komentoval závěr výzkumu analytik STEM Martin Philipp pro Český rozhlas Plus.

V kontrastu se Zemanem vypadá Pavel jako prezident úplně jiných kvalit, říká politolog Hloušek Číst článek

„Lidé na Petru Pavlovi oceňují jeho reprezentativní vystupování. Vkládají do něj větší naději, že by se do politického dění mohl zapojit víc,“ přiblížil Philipp. Upozornil zároveň na aktivitu současného prezidenta s jeho předchůdcem Milošem Zemanem. A to jak při porovnání vnitropolitické, tak i zahraniční angažovanosti.

Odborníci se shodují, že se Pavlovi zatím daří plnit roli nadstranického prezidenta. „Zatím neudělal žádnou závažnou chybu. Podle mého soudu se snaží aktivně naplnit jednu z priorit, a to jakési zakopávání příkopů mezi českými politickými stranami a obecně mezi skupinami, které se za nimi shromažďují ve společnosti,“ podotkl k tomu politolog Ladislav Cabada.

Lidská gesta

Pavel podle něj navíc vyniká v takzvané symbolické politice. „Má cit pro určitá témata, na která je potřeba reagovat rychle a viditelně. Myslím, že v tomhle ohledu je Pavlovo působení a působení jeho týmu velmi pozitivní,“ všiml si.

Minulý týden třeba přijal prezident Pavel na Hradě ukrajinskou holčičku, která ve škole čelila šikaně od spolužáků. Útok si natočila a video se na sociálních sítích začalo rychle šířit, prezident se jí rozhodl špatnou zkušenost vynahradit.

Petr Pavel

@prezidentpavel Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. 1462 18786

Každodenní politika českého prezidenta je nicméně protkaná celou řadou drobných lidských gest. Jako třeba že se po jednání ve Sněmovně vydal na Pražský hrad pěšky. Během cesty si povídal s běžnými občany. Kdo měl z kolemjdoucích štěstí, ukořistil s prezidentem i fotku.

100 dní v úřadě znamená konec hájení a první příležitost bilance dosavadního působení Petra Pavla z pozice prezidenta.

„Kroky, které dělá, ať už jsou to ‚poselství‘, která vysílá směrem k veřejnosti, anebo snaha nějakým způsobem zprostředkovat jednání mezi vládou a opozic, mohou vést ke zlepšení. Ale opravdu musíme ještě počkat, jestli jeho dobře míněné apely budou opravdu rezonovat ve společnosti,“ popisoval Vít Hloušek z Masarykovy univerzity.

Budování image

Napomáhá tomu dobře zvládnuté PR, které šíří pozitivní obraz prezidenta. Kromě toho ale sám Pavel také velmi komunikuje. Poskytuje četná vyjádření i rozhovory jak českým, tak zahraničním médiím.

Prezident Pavel ve Sněmovně: Překvapuje mě urputnost politických bojů. Chybí mi větší tolerance Číst článek

Stihnul navštívit jednání obou komor Parlamentu a poslechl si zasedání Senátu i Poslanecké sněmovny. Také uskutečnil společné setkání premiéra Petra Fialy (ODS) a šéfa nejsilnější opoziční partaje Andreje Babiše (ANO).

Na rozdíl od svého předchůdce Miloše Zemana vedly Pavlovy první zahraniční cesty do západoevropských zemí, spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou také navštívil válkou zmítanou Ukrajinu. Na cestu do Německa dojel dokonce na motorce.

Politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni o něm proto mluvil ve vysílání Radiožurnálu jako o „marketingovém prezidentovi“.

„Velmi si zakládá na své image, jak chodí oblečen, jaká používá gesta, že se intenzivně stýká s lidmi a jezdí do regionů. Marketing je opravdu propracovaný tak, že jsme to v českých poměrech zatím nezažili,“ vysvětloval Valeš. Dodal, že to však nepovažuje za hanlivé označení, pouze konstatování skutečnosti.

Pavel hovořil s Fialou a Babišem. Zabývali se summitem NATO nebo obrannou dohodou s USA Číst článek

Škraloupy?

Během prvních 100 dní v úřadě ale ani Pavel neunikl kontroverzím. Nejvíce znatelné byly v případě jednání o důchodové reformě a valorizaci penzí. Prezident nejprve uváděl, že k balíčku má výhrady, nakonec však zákon podepsal. V zápětí však dodal, že doufá, že opozice podá ústavní žalobu na přezkoumání.

Vášnivá debata také provázela jeho návrhy na kandidáty pro Ústavní soud. Pavlovými nominanty byli Josef Baxa, Jan Wintr a Daniela Zemanová. V ústavně právním výboru dva ze tří kandidátů na ústavní soudce narazili, u výboru pro lidská práva hladce všichni tři prošli. Senát je nakonec schválil všechny.

Kritiku si vysloužilo i složení prezidentova poradního týmu a dalších poradců. Kromě nízkého zastoupení žen se nespokojenost nesla především u jména Petra Koláře.

Jako velmi neobratný je pak hodnocený jeho nedávný výrok o potřebě sledovat Rusy na Západě, protože to jsou příslušníci agresivního národa. Přirovnal je k tomu, jak Američané sledovali Japonce ve Spojených státech po vypuknutí druhé světové války.

Czech President Petr Pavel said that Russian civilians living in the West should be monitored by security services.



Speaking to @radiosvoboda, he said "when World War II started, all Japanese population living in the United States was under a strict monitoring regime as well." pic.twitter.com/SCRqC6717I — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) June 15, 2023