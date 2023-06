Dvě procenta HDP na obranu a 130 procent průměrné mzdy pro učitele. Pavel podepsal nové zákony

Měl by se zjednodušit systém dávek, kdy by místo dvaceti existovaly pouze dvě, míní sociolog

Systém by měl mít dvě základní dávky. Jedna by mířila na pomoc při hmotné nouzi a druhá by byla výrazně širší, byla by to tedy nějaká dávka sociální podpory, říká v rozhovoru sociolog Daniel Prokop.