Zvolený prezident Pavel bude do inaugurace využívat vládní Hrzánský palác. Zapůjčí ho premiér Fiala

Tým zvoleného prezidenta požádal premiéra Petra Fialu (ODS), zda by Petr Pavel mohl do březnové inaugurace užívat vládní Hrzánský palác na Hradčanech. Fiala v úterním rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že této žádosti s radostí vyhověl. Považuje za vhodné i praktické, aby budoucí prezident sídlil v budově nedaleko Pražského hradu do doby, než se 9. března po slavnostním složení slibu oficiálně ujme funkce i hradní kanceláře. Praha 14:44 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrzánský palác slouží výhradně pro diplomatické, reprezentační a společenské účely | Foto: Jolana Nováková

Hrzánský palác v Loretánské ulici slouží k reprezentačním účelům vlády a premiéra, který tam například přijímá některé zahraniční návštěvy. V době například oprav Strakovy akademie se tam schází i kabinet.

Fiala po svém jmenování premiérem v listopadu 2021 měl v tomto historickém objektu s jedinečným výhledem na Prahu také zázemí do doby, než byli jmenováni i ministři jeho vlády. Svému nástupci v čele vlády nabídl palác k využívání tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO).

Fiala v úterý zopakoval, že volební kampaň před přímou volbou hlavy státu byla ze strany Pavlova protikandidáta Babiše nepřijatelná a za hranou. Šířením lží a strachu či neustálým strašením válkou expremiér podle něj překročil hranice, v nichž se může pohybovat i vyhrocená kampaň, a vyvolal strach mezi lidmi včetně dětí.

Premiér Fiala pogratuloval Pavlovi ke zvolení. Babišovu kampaň označil za nejodpornější v historii Číst článek

„Je přirozené, že máme strach o své blízké, je ale nepřijatelné to zneužívat,“ řekl předseda vlády. Zdůraznil, že Česko se může spolehnout na kolektivní obranu NATO, jejíž státy by si v případě napadení navzájem pomohly, i na svou profesionální armádu.

Za naprosto neetické a nesprávné označil i Babišovu výzvu, aby si na jeho vítězství lidé vsadili ve výhodném kurzu. Za nejtypičtější považuje, že Babiš a jeho spolupracovníci ani dodatečně neuznali, že to bylo „přes čáru“.

Premiér věří, že Pavel je osobností, která dokáže společnost uklidnit a spojovat a v čele státu bude prosazovat slušnost, důstojnost i respekt k Ústavě. Prezident má k tomu podle něj řadu možností a nástrojů. „Možná nám všem ještě dojde, jaká je to změna poté, co deset let vykonával tuto funkci Miloš Zeman,“ dodal Fiala.

Předseda vlády v úterý také uvedl, že se s dosluhujícím prezidentem setká v neděli na pravidelné schůzce. Dodal, že komunikace mezi premiérem a hlavou státu je nutná, i když má se Zemanem na řadu věcí úplně jiný názor a reprezentují pravděpodobně i jiné skupiny voličů.

S končící hlavou státu se Fiala hodlá setkávat i nadále a důstojně se s ním v jeho funkci rozloučit.

,Mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil.‘ Pavel jmenuje šéfa BIS Koudelku generálem Číst článek

Novému prezidentovi hodlá vláda znovu navrhnout, aby povýšil do generálské hodnosti ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelka. Dosavadní prezident byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho odmítal jmenovat generálem.

„Je to myslím napravení křivdy, která tady byla, a jasný signál, že nová hlava státu ve spolupráci s vládou bere bezpečnostní složky a zpravodajské služby vážně,“ zdůvodnil Fiala, proč chce návrh podat nové hlavě státu znovu.

Pavel už po pondělním setkání se šéfem civilní kontrarozvědky uvedl, že ho generálem hodlá jmenovat při nejbližší možné příležitosti.