Hlas prezidenta tu dlouho chyběl, po inauguraci ale rozhovorů ubyde, říká mluvčí Řeháková

Dva týdny před inaugurací nového prezidenta Petra Pavla už víme, kdo obsadí některé důležité pozice v jeho týmu. Ředitelkou komunikačního odboru a tiskovou mluvčí se stane Markéta Řeháková: „Hlas prezidenta tady dlouho chyběl a my vnímáme, stejně tak jako pan zvolený prezident, že lidé očekávají, že se ten hlas vrátí v plné síle. A uděláme, co bude v našich silách, abychom je nezklamali," deklaruje v Interview Plus. INTERVIEW PLUS Praha 21:17 21. února 2023

Přesto ale plánuje, že po inauguraci už prezident Pavel nebude dávat tolik rozhovorů.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Markéta Řeháková, mluvčí nastupujícího prezidenta

„Média byla hladová po tom, co si myslí vítěz voleb a jaké plánuje změny. Snažili jsme se uspokojit poptávku. Po inauguraci se to změní, protože prezident by podle mého názoru měl zůstat exkluzivním zbožím na mediálním trhu,“ míní Řeháková.

Namísto komentování každé aktuální události by prý prezident měl poskytovat větší rozhovory zhruba jednou měsíčně, a to pro veřejnoprávní i soukromá média. „Nebude to tak, že budeme mít seznam radních novinářů a ti budou jediní, se kterými se on bude bavit,“ ubezpečuje.

Nikdo ze stávajících zaměstnanců tiskového odboru Hradu se prý nevěnuje digitální komunikaci a sociálním sítím, což je jedna z věcí, kterou chce jako nová ředitelka komunikace změnit.

„Nikdy bych si nedovolila za něj mluvit podle vlastního uvážení.“

Inspiraci pro to, jak chce svou funkci vykonávat, prý hledá ve vztahu Václava Havla a jeho prvního mluvčího Michaela Žantovského.

„Je mi blízký svou osobností a vystupováním. Popisoval mi, jak tehdy rozbíhali kancelář, a je ochoten se o své zkušenosti dělit. Cítím, že se ta situace trošku podobá, protože kancelář přebíráme po 10 letech prezidentování v opravdu velmi odlišném stylu, než je styl pana Pavla,“ uvádí.

Svůj názor říkat nebudu

Řeháková popisuje svou zkušenost novinářky s tiskovými mluvčími, kteří se často namísto transparentní komunikace snaží poskytnout co nejméně informací. Mluvčí by podle ní měl být kreativní, pokud jde o vymýšlení způsobů komunikace, zároveň si ale musí dávat pozor, aby nesděloval vlastní názor.

„Já svůj vlastní názor říkat nikdy nebudu. S panem zvoleným prezidentem se každý den sejdeme na komunikační poradě a řekneme si, jaká témata chceme dávat ven a co k nim budeme říkat. Nikdy bych si nedovolila za něj mluvit podle vlastního uvážení,“ zdůrazňuje.

Pokud jde o prezidentův tým, už delší dobu je známé jméno nové kancléřky, kterou bude Jana Vohralíková. Zahraniční odbor povede diplomat Jaroslav Zajíček, protokolu bude šéfovat rovněž diplomat Tomáš Pernický a náčelníkem vojenské kanceláře se stane generál Radek Hasala.

Řeháková naopak vyvrací, že by se vedoucím poradcem pro vnitropolitické záležitosti měl stát exposlanec Jan Farský (STAN).

A o oficiálním postu se prý neuvažuje ani v případě bývalého velvyslance Petra Koláře: „Neuvažuje se o tom. Jedním z důvodů je i příslib z kampaně, že Kolář nebude součástí prezidentského týmu. S tím šel do voleb a neplánuje své sliby brát zpátky.“

Jak probíhá předávání agendy a spolupráce s lidmi okolo prezidenta Miloše Zemana? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiu nahoře v článku.