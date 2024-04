Splácíme desetiletí trvající dluh, řekl Pavel při otevření památníku romského holokaustu v Letech

Památník v Letech na Písecku bude podle českého prezidenta Petra Pavla připomínat, jaké hrůzné činy se v něm staly. Navíc bude mementem pro další generace, aby se už nic podobného neopakovalo. Pavel to v úterý řekl při otevření Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech. Dodal, že existence romských obětí za druhé světové války byla dlouho opomíjena. Lety u Písku 15:26 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel na slavnostním otevření Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Památník stojí v místě, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. „Komunistický režim pak místo toho postavil velkokapacitní vepřín a tím dal najevo svůj postoj. Památníkem nyní splácíme desetiletí trvající společenský dluh vůči romskému holokaustu,“ uvedl prezident. Výstavba památníku, která stála 102 milionů korun, trvala zhruba dva roky.

O vybudování důstojného pietního místa se začalo hovořit v roce 1995. V lokalitě stál od 70. let minulého století vepřín, jenž stát za 450 milionů korun vykoupil a předloni jej zdemoloval. Následně začala stavba památníku.

„I dnes je nutné si to připomínat, co se zde dělo. Je to varování, kam až lidé mohou zajít,“ řekl prezident. Dodal, že Lety mají ambici přibližovat lidem historii. „Uplynulo už 30 let od chvíle, kdy můj předchůdce Václav Havel na tomto místě odhalil skromný pomník. Dnes na tuto událost navazujeme,“ uvedl Pavel.

V návštěvnickém centru nově postaveného památníku je stálá expozice, venku Stezka paměti. Součástí expozice jsou výpovědi pamětníků v audiovizuální podobě. Památník se pro veřejnost otevře 12. května, kdy se v Letech pravidelně koná pietní akt.

Koncentračním táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.

Areál zabírá přes sto tisíc metrů čtverečních. Poblíž letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od tábora, vznikl v roce 1995 památník a místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou.