Prezident podepsal jmenovací dekrety 16 nových soudců. Ministerstvo jich navrhovalo celkem 50

„Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 11. listopadu 2021 jmenovací dekrety 16 soudců obecných soudů České republiky,“ uvedl na twitteru Ovčáček.

Jiří Ovčáček

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 8

Podle ČTK doplnil, že nejde o konečný počet nově jmenovaných soudců. Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová navrhla před prezidentovou hospitalizací ke jmenování 50 kandidátů, jejich seznam následně schválila vláda.

Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra 23. října řekl, že pokud by se jmenování nestihlo, mohlo by to ohrozit plynulost projednávání kauz.

„Do konce letošního roku by mělo být jmenováno minimálně 50 soudců obecných soudů, kteří už teď chybí. Samozřejmě nemoc prezidenta v tom hraje jistou roli, nicméně existují možnosti, jak i za této situace jmenování uskutečnit. Apelovali jsme na ministerstvo spravedlnosti, aby se pokusilo situaci vyřešit,“ uvedl Vávra na tiskové konferenci po skončení 31. sněmu unie.

Dodal, že pokud na menších soudech schází jeden či dva soudci, má to značný dopad na řešení běžných případů.

Prezident Zeman je v Ústřední vojenské nemocnici od neděle 10. října. Čtvrtého listopadu byl přeložen z jednotky intenzivní péče, od pondělí 15. listopadu by měl být na běžném oddělení, což mu umožní také přijímat návštěvy.