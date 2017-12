Přehled tisku: neplodné páry, seznam poražených za rok 2017 a partnerky prezidentských kandidátů

Ve čtvrtečních novinách se například dočtete o partnerkách prezidentských kandidátů, které by se Mladé fronty DNES chtěly věnovat především charitě. Hospodářské noviny přináší bilanční seznam poražených roku 2017, který obsahuje politiky i sportovní kolektivy. A regionální Deník si všímá nárůstu neplodných párů. Praha 6:37 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katalánský lídr Carles Puigdemont | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Mladá fronta DNES

Většina z partnerek prezidentských kandidátů by se v případné roli první dámy ráda věnovala charitě. Zjišťovala to od nich MF DNES. Skoro všechny jsou taky připravené stěhovat se na Pražský hrad.

Na co by se chtěly v roli první dámy zaměřit nebo jak se na možné vítězství svých manželů nebo partnerů připravují, odpovědělo sedm z nich. Do ankety se nezapojila současná první dáma Ivana Zemanová a chybí i odpovědi manželky Petra Hanniga, který je vdovec.

Rovnoprávnost v neplodnosti. Léčba by se měla hradit i mužům, navrhují gynekologové Číst článek

Regionální Deník

Neplodných párů přibývá - to je titulek Regionálního deníku. Počet párů, kterým museli k vysněnému miminku pomoci lékaři, se za deset let více než zdvojnásobil. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je jich teď zhruba 38 tisíc. Může za to vyšší věk rodiček i řídnoucí sperma.

Počet spermií v jednom mililitru spermatu prořídl za 40 let o 52,4 procenta. Ukázala to studie zveřejněná v magazínu Human Reproduction Update, kterou deník cituje. A dodává, že k tomu negativně přispívá kouření, alkohol, stres i špatné životní prostředí. Svůj vliv může mít spodní prádlo, ale i stále častější odkládání rodičovství do pozdějšího věku.

Aktuálně.cz

Neptejte se Norů na počasí, máme přesnější data - to v rozhovoru pro serveru Aktuálně.cz říká nový šéf českých meteorologů Mark Rieder. Hydrometeorologický ústav totiž chystá na příští rok revoluci ve způsobu, jakým bude zveřejňovat svá data. Připravuje dvě mobilní aplikace a taky novou podobu webu i facebookových stránek.

Hospodářské noviny

Většina deníků rekapituluje uplynulý rok. Hospodářské noviny se zaměřily na poražené roku 2017. Hodnotí světové osobnosti, jejichž kariéra buď úplně skončila, nebo utrpěla vážné šrámy. Kromě politiků se tam objevil i hollywoodský filmový producent Harvey Weinstein obviněný ze sexuálního obtěžování, nebo italská fotbalová reprezentace.

#MeToo: Weinsteinův případ zmobilizoval ženy na sítích. Hromadně píší o sexuálním obtěžování Číst článek

Na první místo ale Hospodářské noviny zařadily bývalého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa - Michaela Flynna. Ten do roku 2017 vstupoval jako jeden z potenciálně nejmocnějších mužů planety. Ve funkci ale vydržel jen 24 dní, než musel kvůli podezření z příliš blízkých vztahů s Rusy odstoupit.

Kromě něj se ve výběru poražených objevuje vůdce katalánských separatistů Carles Puigdemont, sesazený Zimbabwský prezident Robert Mugabe nebo šéf slovenských neonacistů Marian Kotleba. Jedinou ženou je v žebříčku Hospodářských novin britská premiérka Theresa Mayová. No a svoje místo na seznamu poražených má i početná skupina zastoupená termínem „ruský sportovec“.

Lidové noviny

Americké úřady vyslaly bezpečnostní experty do 70 zemí světa, aby se tam pokusili zastavit potenciální hrozby. A to ještě před tím, než lidé odletí nebo odjedou do USA. Všímají si toho Lidové noviny. Pasažéry budou přísně kontrolovat na letištích nebo na mořích. V Česku byste na ně ale zatím narazit neměli.

Právo

Do občanského zákoníku se od ledna vrací předkupní právo, připomíná to deník Právo. Část domu nebo pozemku tak bude muset prodávající jako první nabídnout spoluvlastníkovi, až potom komukoliv dalšímu. Povinnost existovala v českém právním řádu přes padesát let, pak ale v roce 2014 skončila.