DOKUMENT: ‚Věřte odborníkům, jedině ti nám můžou pomoci.‘ Přečtěte si projev prezidenta Zemana

Prezident republiky Miloš Zeman v pátek vystoupil s projevem k národu ve vysílání televize Prima. Ve své řeči, kterou iROZHLAS.cz nabízí v kompletním znění, apeluje na nošení roušek a varuje před neodbornými kritiky, kteří se staví proti krokům vlády. Ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prezident podle svých slov požádal, aby policie pokutovala lidi, kteří tam, kde jsou roušky povinné, bez zakrytých úst a nosu přesto chodí. Projev čtěte níže. Praha 20:14 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během prvního kola senátních voleb | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

setkáváme se v těžké chvíli. Roste počet nakažených koronavirem, roste počet hospitalizovaných, roste počet těžce nemocných a co horšího, roste počet mrtvých. Kdysi, když počet mrtvých byl na velmi nízké úrovni, jsme se mohli utěšovat tím, že covid se dá vyléčit, ale úmrtí se samozřejmě vyléčit nedá a je to nesmírná ztráta pro naši společnost, pro rodiny těch, kdo zemřeli, pro všechny z nás.

Zeman by podpořil pokutování za nenošení roušek. ‚Odpovědnost přijal Babiš výměnou ministra,‘ míní Číst článek

Dovolte mi, abych vám připomněl krásnou větu z Talmudu, ten, kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo. Jsme v situaci, kdy o lidské životy bojují naši zdravotníci a já bych jim chtěl vyjádřit úctu, obdiv a poděkování.

Ale o lidské životy může bojovat každý z nás. Máme k dispozici jenom jednu jedinou zbraň, protože vakcína ještě neexistuje. Touto zbraní je malý kousek látky, který si přivěsíme na obličej a který nás chrání před nákazou a naopak my chráníme druhé před touto nákazou.

A to je problém, o kterém bych dnes s vámi chtěl především mluvit. Nenechte si tuto zbraň vyrazit z ruky. Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další, zubaře, kardiology, zpěváky. Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates.

Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné, a věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci. Povolali jsme do zbraně vítěze nad první vlnou koronaviru, pana profesora Prymulu a já pevně věřím, že bude úspěšný i v boji s vlnou druhou. Plně podporuji opatření vlády, i když si myslím, že někdy mohla být lépe komunikována.

‚Byla by to zbabělost a ostuda.‘ Prezident Zeman odmítl zrušení oslav 28. října na Pražském hradě Číst článek

Ale nemluvme teď jenom o vládních opatřeních. Mluvme o tom, co můžeme udělat my sami. A jestliže se zbavíme představy, že tento kousek látky sundáme kvůli své pohodlnosti a ohrozíme tak své blízké i sebe sama, jestliže vydržíme, pak zvítězíme a pak každý z nás přispěl k záchraně vysokého počtu lidských životů. Podívejte se třeba na Švédsko, tam už je teď přes šest tisíc mrtvých, a to nemluvím o Izraeli.

Skončil čas domluv. Požádal jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby Policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou roušky povinné. Ostatně něco podobného teď zavedlo Bavorsko, zavedla to Francie. Problémy, které máme, mají téměř všechny země na zeměkouli. Nejsme v tom sami, což samozřejmě není útěcha.

Milí přátelé, až usedne prach na bojišti, až tato epidemie odejde, jako až dosud odešly všechny epidemie, budeme sčítat zisky a ztráty. Dělejme vše pro to, abychom touto zkouškou vyšli se ctí, nikoli zbabělostí, nikoli pohodlností, ale odpovědností vůči sobě i vůči druhým.

Děkuji vám za vaši pozornost.“



Miloš Zeman, prezident republiky, 16. října 2020