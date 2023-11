‚Omezování administrativních míst je nebezpečné.‘ Soudcům se nelíbí chystané změny i zásah do platů

Česká justice je podle předsedů soudů před kolapsem. „Nemůžete na instituci přijít s objednávkou, že přibydou statisíce spisů a zároveň uberete lidi. Respektive můžete, ale povede to k tomu, že se jiné agendy zpomalí,“ popisuje jeden z důvodů, proč se soudcům nelíbí snižování počtu administrativních míst v justici, prezident Soudcovské unie Libor Vávra, který byl hostem Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:47 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Soudcovské unie Libor Vávra | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Účastníci sněmu se mimo jiné shodli na nesouhlasu s vládním návrhem změny zákona o platu soudců spočívajícím v trvalém snížení násobku průměrné mzdy pro výpočet platové základny od roku 2024. V čem je to podle vás protiústavní?

Politická reprezentace se o daný krok pokusila již někdy před čtrnácti lety, kdy rovněž snížila koeficienty. Zde je třeba dodat, že soudcovské platy jsou nastaveny tak, aby v zásadě kopírovaly růst či pokles mezd všech zaměstnanců v Česku, včetně soukromého sektoru.

Jak tedy opakovaně uvedl Ústavní soud, není potřeba do příslušného mechanismu zasahovat, protože platy kopírují sociální situaci v celém státu.

Jak tedy opakovaně uvedl Ústavní soud, není potřeba do příslušného mechanismu zasahovat, protože platy kopírují sociální situaci v celém státu. Nepochybně se zde jedná o politické rozhodnutí, které nemá žádnou jinou než právě-politickou rovinu. To znamená, že za naše platy se dělá politická agenda a to pochopitelně musíme odmítnout.

Zastání u senátorů, na které jste sázeli, jste se nedočkali. Jak budete nyní ve věci soudcovských platů postupovat?

Když slýchám své kolegy napříč soudní soustavu, prakticky drtivá většina z nich je připravena žaloby podat, respektive podpořit kolegy, kteří je podají. Nikdo jiný než Ústavní soud v dané věci rozhodnout nemůže.

Soudcovská unie deklarovala, že poskytne veškerou podporu soudcům, kteří se v případě přijetí vládního návrhu budou svých platových nároků domáhat soudní cestou. Jak bude podpora vypadat?

Podpora je v podstatě ryze odborná. K útokům na naše platy dochází v nižších desítkách let prakticky ob rok, když to zprůměrujeme. Různé politické reprezentace se o něco pokoušejí. Máme už zpracované balíčky argumentů, které jsou k dispozici. Jsou kolegové, kteří se tomu dlouhodobě věnují, a to je právě pomoc, kterou poskytneme. Není snad v zájmu nikoho, aby další soudci ztráceli čas tím, že budou žaloby vymýšlet.

Na říjnovém sněmu jste se zabývali také komunikací Soudcovské unie a soudců směrem k veřejnosti. K čemu jste došli?

Svět kolem nás se významně mění, a to zejména tím, jak se stále více jako zdroj informací používají sociální sítě. Tradiční síla médií, byť je absurdní to říkat právě u vás, v sektoru informací ztrácí na síle. Jako justice jsme obecně bráni jako velmi otevření. Většina českých soudů poměrně dobře poskytuje informace novinářům.

Přibývá nicméně obyvatel, kteří informace nečerpají z klasických médií, a proto je třeba začít pracovat na tom, abychom dané informace lépe a kvalitněji podávali na sociálních sítích. Jde o velmi citlivé téma. Je-li pod příspěvkem podepsaný soudce, má se za to, že tím vyjadřuje svůj osobní názor. Čili to budeme muset určitým způsobem připravit a promyslet, ale každopádně se chceme daným směrem vydat.

Jak je to se snížením administrativních postů? České justici má hrozit, že v příštím roce přijde o 160 míst. Co by to znamenalo?

Samo o sobě by to tolik znamenat nemuselo, předsedové krajských soudů by s tím číslem samozřejmě dokázali pracovat a z ekonomických důvodů k tomu opakovaně došlo už v minulosti. Neznamenalo by to ale tolik jen tehdy, pokud by stát zároveň po justici nechtěl některé agendy, které jsme doposud nevyřizovali, v dnešní době například zastavování marných exekucí.

Jsou to statisíce spisů, které musí v určité lhůtě projít administrativním aparátem a je třeba je zúřadovat. Nemůžete na instituci přijít s objednávkou, že přibydou statisíce spisů a zároveň uberete lidi. Respektive můžete, ale povede to k tomu, že se jiné agendy zpomalí.

Ač se to nezdá, o rychlosti justice významně rozhoduje nesoudcovský personál, tedy administrativa, asistenti, vyšší soudní úředníci. Soudce je odpovědný zejména za kvalitu rozhodnutí. Chod spisu či preciznost chodu soudu jsou ale právě na zaměstnanci. Proto je to tak nebezpečné.

Jak by měly vypadat úspory v rámci české justice? Probíhají jednání mezi Soudcovskou unií a úřadem prezidenta? A kde je hranice, co si soudci mohou na sociálních sítích dovolit zveřejnit?