‚Ústavní funkce nemají vykonávat úředníci kanceláře prezidenta.‘ Politici se přiklání k aktivaci článku 66

Politici budoucí vládní koalice se shodují, že je potřeba začít řešit aktivaci článku 66 Ústavy. Tou by pravomoci prezidenta přešly na další ústavní činitele. Reagují tak na zprávu Ústřední vojenské nemocnice v Praze, týkající se zdraví prezidenta Miloše Zemana, se kterou veřejnost v pondělí na tiskové konferenci obeznámil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Praha 20:20 18. října 2021

Uvedl to například předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Pokud během formování nové vlády nebude pan prezident ze zdravotních důvodů schopen toto činit, tak se domnívám, že bychom skutečně měli v Poslanecké sněmovně zvážit, aby byl využit článek 66 Ústavy,“ řekl pro Radiožurnál.

Podobný názor zastává také předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Podle něj je ze zprávy Ústřední vojenské nemocnice jasné, že prezident není schopen vykonávat svou funkci. „Skutečně jsem přesvědčen o tom, že je na místě zajistit to, aby tady nejvyšší ústavní funkce byly reprezentovány a vykonávány těmi, kterým to skutečně přísluší, a nikoliv nějakými úředníky Kanceláře prezidenta republiky. To je naprosto nepřípustné,“ uvedl pro Radiožurnál Výborný a dodal, že každý nemocný si zaslouží dodržení základní lidské důstojnosti.

Na informace ohledně zdraví prezidenta Miloše Zemana reagovala rovněž předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová. Na svém Twitteru uvedla, že „článek 66 slouží k situaci, do které jsme se dostali“.

@market_a Článek 66 slouží k situaci, do které jsme se dostali. Pokud podle dopisu z ÚVN není a nejspíš ani nebude prezident schopen vykonávat své pravomoce, musíme tyto pravomoce rozdělit mezi jiné ústavní činitile, aby nedošlo k paralýze země.



Podle předsedy Starostů Víta Rakušana by parlament mohl přenést prezidentské pravomoci na jiné ústavní činitele. „Pokud se díváme na tu zprávu tak, jak byla panem předsedou Vystrčilem prezentována, tak skutečně v této chvíli je článek 66 možnost, jak se z té situace dostat. Ten článek 66 neznamená žádné zbavování pana prezidenta jeho úřadu. Pouze reaguje na jeho momentální a v této chvíli už potvrzenou indispozici,“ vyjádřil se pro Radiožurnál Rakušan.

K situaci se vyjádřil i předseda SPD Tomio Okamura. Uvítal by, kdyby jim Senát ukázal dopis, který obdržel od Ústřední vojenské nemocnice, aby jej mohli jako strana sami posoudit. „Bylo by také optimální, aby se k obsahu tohoto dopisu vyjádřila Kancelář prezidenta republiky,“ dodal ve vysílání Radiožurnálu.

Předseda ODS Petr Fiala pro ČTK uvedl, že nově zjištěné informace a s nimi spojenou situaci považuje za velmi závažnou. Podle něj je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem.

Premiéra Andreje Babiše (ANO) nové informace o prezidentově zdraví překvapily. Zdalipak nová zjištění směřují k aktivaci článku 66 Ústavy, neví. To podle něj musí říct senátor Miloš Vystrčil. Uvedl to ve 20 minutách Radiožurnálu.