Jak prezident dostal koronavirus? Vše nasvědčuje tomu, že ho nakazila zaměstnankyně Hradu

V Lánech strávil Miloš Zeman jen pár hodin, než byl opět hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Poté, co byla covid pozitivní zaměstnankyně Kanceláře prezidenta republiky, byli otestováni všichni, kdo se ním přišli do kontaktu. Informoval o tom Respekt. „Jeden z prvních výsledků, které jsme obdrželi, byl pozitivní výsledek pana prezidenta," komentoval lékař Boris Šťastný, jehož společnost Senior Home Group (SHG) měla o Zemana pečovat.

Zeman byl ve čtvrtek dopoledne propuštěn z ÚVN po 46 dnech. Jak již dříve informoval server iROZHLAS.cz, léčil se tam kvůli vážným problémům souvisejících s onemocněním jater. Měl se však již ubrat do domácí péče. Celodenní profesionální servis měla zajišťovat společnost SHG.

Prezident je kvůli covidu zpátky v Ústřední vojenské nemocnici, dostane monoklonální látky Číst článek

„Naše skupina, která pečuje o víc než tisíc klientů. Všichni jsou to křehcí senioři nebo lidé dlouhodobě nemocní a má nastaveny velice přísné standardy,” komentoval pro Respekt člen představenstva Šťastný. Před Zemanovým příjezdem do Lán proto otestovali všechny, kteří s ním mohli přijít do kontaktu. Jeden z testů zaměstnankyně Hradu se ukázal být hraniční, proto ji poslali do ÚVN na konfirmaci klasickým PCR testem. A ten potvrdil pozitivní výsledek.

Zemana tedy otestovali rovnou metodou PCR, stejně jako jeho ostatní zaměstnance. „Vzorky jsme odvezli do laboratoře Ústřední vojenské nemocnice a jeden z prvních výsledků, které jsme obdrželi, byl pozitivní výsledek pana prezidenta,” sdělil Šťastný.

Jiří Ovčáček

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman byl v rámci standardů poskytovatele domácí péče ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 v odpoledních hodinách na zámku v Lánech testován na přítomnost onemocnění COVID-19.



Výsledný test byl bohužel pozitivní:

Po dohodě s ošetřujícím lékařem Miroslavem Zavoralem byl tak následně znovu převezen do nemocnice. Zavoral pro server Seznam Zprávy uvedl, že rizikovým kontaktem byl kontakt pracovníka z Lán. Podle informací Respektu šlo o „pravidelnou návštěvu prezidenta“. Mezi ty patřila především Zemanova ošetřovatelka a hradní kancléř Vratislav Mynář, u prezidenta byl i šéf jeho protokolu a tajemník. „Byla to zaměstnankyně KPR. Poté, co byla otestovaná, nám bylo sděleno, že byla v kontaktu s panem prezidentem,“ upřesnil následně Šťastný.

Zeman je po třetí dávce očkování, zatím prý nemá žádné příznaky. V nemocnici však dostane z preventivních důvodů monoklonální protilátky a dva týdny bude v izolaci.

Jmenování nového premiéra

Dosud platila přísná pravidla pro návštěvy u prezidenta. Každý, kdo se s ním chtěl setkat, musel doložit očkování, testem PCR ne starším 72 hodin, nebo musel v posledních měsících prodělat koronavirus. Schůzka nesměla trvat déle než půl hodiny a přítomny mohly být nanejvýš dvě osoby. Po celou dobu museli mít účastníci nasazený respirátor, dodržovat dezinfekci rukou a pokud možno dostatečnou vzdálenost.

Prezident měl v pátek jmenovat představitele vítězné koalice SPOLU Petra Fialu (ODS) premiérem a po následující dva týdny se chtěl setkávat s kandidáty na ministry. To by ovšem nemělo být z důvodu Zemanovi izolace možné, přestože kancelář na svém webu dopoledne informovala o tom, že ke jmenování dojde v neděli 28. listopadu.

Jiří Ovčáček

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11:00 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření:

Aktivace článku 66

Před volbami do Poslanecké sněmovny se mluvilo o aktivaci článku 66 Ústavy, který by prezidenta dočasně zbavil pravomocí. Z důvodu dlouhodobé hospitalizace si předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nechal zpracovat zprávu o prezidentově zdravotním stavu.

Bylo sestaveno i lékařské konsilium, které mělo jeho stav monitorovat. Jeho činnost však v současné době není jasná.

Mezi poslanci ale v reakci na Zemanu opětovnou hospitalizaci začaly sílit hlasy volající po obnovení debaty na toto téma.

DVTV

„Návrat Miloše Zemana do nemocnice zásadně mění politickou situaci a zastavuje to proces předání moci. Nemůže se teď dva týdny s nikým stýkat, což znamená další dva týdny bezvládí," říká místopředseda STAN Jan Farský.