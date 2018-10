Romové za komunismu na rozdíl od jiných zase tak moc netrpěli, uvedl prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman se na výstavě ke vzniku Československa Doteky státnosti vyjádřil k internetové kampani, v rámci níž zaslalo na tisíc Romů a Romek snímky, které je zachycují při práci. Sdělil Radiožurnálu, že dle jeho názoru, který si utvořil při návštěvách krajů, devadesát procent Romů ve vyloučených lokalitách nepracuje. Později vyjádření doplnil při odchodu z volební místnosti, když řekl, že Romové netrpěli za komunismu jako ostatní. Praha 13:20 5. 10. 2018 (Aktualizováno: 15:15 5. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Na základě mých návštěv v takzvaných vyloučených lokalitách a řadě dalších měst a oblastí, jsem dospěl k názoru, který mi sdělovali starostové a další komunální představitelé, že devadesát procent Romů v těchto oblastech nepracuje,“ odpověděl Zeman na dotaz, zda by svá předchozí slova nezmírnil.

Prezidentova slova se mě dotkla, u lopaty jsem již 13 let, říká autor kampaně podporující zaměstnané Romy Číst článek

„Jsem tedy rád, že jsem dostal fotografie oněch deseti procent a děkuji za ně,“ dodal.

„Vážím si Romů, kteří pracují. Problém je v tom, že je to těch 10 procent, bohužel," uvedl později na dotaz reportéra serveru iDNES, který ho zastihl při odchodu z volební místnosti.

Vyslovil se i k počtu jedenácti tisíc lidí, kteří se při sčítání lidu přihlásili k romské národnosti, ačkoli dle odhadů Evropského centra pro práva Romů z roku 2003 jich bylo v Česku mezi 250 000 a 300 000 . „Co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho se hlásí jako Slovák, Čech, Maďar?“

Na dotaz, zda nemůže jít například o obavu z období nacismu a komunismu, odpověděl: „To už je strašně dávno. Pokud jde o komunistickou, tak na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli.“

13 let s lopatou v kuse

Jeho nedávná slova při návštěvě Olomouckého kraje řadu Romů a Romek pobouřila. „Většinou [Romové] pracovali jako kopáči a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení,“ prohlásil Zeman před týdnem v Kojetíně.

Štefan Pongo, na jehož výzvu na facebooku následně zaslali Romové už víc než tisíc snímků, které je zachycují při práci, v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že ho Zemanova nedávná slova zasáhla.

„Pan prezident je i můj prezident. Jsem pořád občanem České republiky, i když mám i britské státní občanství. A jestliže tohle prohlásí, tak se mě to dotkne. Dělám 250 hodin měsíčně, jsem pořád za tou kulatou lopatou 13 let v kuse. Jsem také Rom, takže se mě to dotklo,“ řekl Pongo.

Zeman se ke kampani vyjádřil i na dotaz serveru Aktuálně, zda nemohl použít vstřícnější slova. „Pochválím-li deset procent pracujících Romů, je to nesporně vstřícná, nikoli nevstřícná reakce,“ doplnil prezident.