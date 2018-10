Měli zakázáno mluvit svou řečí a odebírali jim děti, reaguje romské muzeum na Zemanovy výroky

Prezident Miloš Zeman při odchodu z volební místnosti řekl, že Romové netrpěli za komunismu jako ostatní. Romské muzeum kultury v Brně s těmito výroky nesouhlasí. „Rozhodně se nedá říct, že by netrpěli,“ říká mluvčí muzea Kristýna Kohoutová. Když došlo k uvolnění režimu, Romové se snažili na svou identitu upozorňovat, jak dodává. Brno 16:56 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Miloš Zeman při odchodu z volební místnosti řekl, že Romové netrpěli za komunismu jako ostatní. Server iROZHLAS.cz požádal Romské muzeum kultury v Brně o vyjádření k tomuto tvrzení. „Rozhodně se nedá říct, že by netrpěli,“ říká mluvčí muzea Kristýna Kohoutová.

„Vážím si Romů, kteří pracují. Dokonce si vzpomínám na restauraci v Karviné, která patřila dvěma romským bratrům, a tam jsem chodil, bylo tam čisto, dobrá kuchyně, všechna čest,“ zachytil prezidentova slova na videu reportér iDNES.cz.

Zeman poté opět zopakoval, že „problémem“ je zbylých 90 procent Romů. „Co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho se hlásí jako Slovák, Čech, Maďar, já nevím kdo ještě, a je jenom 15 tisíc Romů,“ pokračoval prezident.

Vzápětí dodal, že „na rozdíl od jiných Romové za komunismu zas tolik netrpěli“. Tato slova muzeum ostře odmítlo.

Podle mluvčí Muzea romské kultury v Brně Kristýny Kohoutové jsou taková tvrzení neoprávněná. „Rozhodně se nedá říct, že by netrpěli. Nebo že by se měli lépe než zbytek populace. To bych řekla spíš naopak,“ říká.

Potlačení identity a odebírání dětí

Jedním z aspektů komunistického režimu bylo, že násilně potlačoval romskou identitu. Některé děti byly násilně odebírány a vzdělávány, bylo taktéž zakázáno mluvit romsky, upozorňuje Kohoutová.

„Nedá se říct, že by se romská inteligence měla možnost projevovat stejně jako inteligence česká,“ říká mluvčí.

Zároveň se ale podle ní Romové ke své identitě chtěli hlásit. První snahy byly již po válce, ale romská komunita byla zdecimována. Když se pak s pražským jarem uvolnily poměry, Romové založili v roce 1969 vlastní organizaci - Svaz Cikánů-Romů se sídlem v Brně.

Snažili se podle mluvčí muzea připomínat romský holokaust a kulturu, ale v roce 1973 byl svaz násilně rozpuštěn. „Vydávali vlastní časopis a byly zde první pokusy o založení muzea romské kultury, to se ale podařilo až po revoluci v roce 1991,“ dodává.

Zároveň dodává, že nedocházelo přímo k fyzické perzekuci.

Historie ve vzpomínkách žije

Prezident Zeman na poznámku jednoho z novinářů, že se Romové nehlásí ke své příslušnosti tak často z historických důvodů, jako je nacistická okupace, odpověděl, že to je již dávno. Kristýna Kohoutová s tím ovšem nesouhlasí.

„Určitě stále ve vzpomínkách žije, zvlášť ve vzpomínkách rodin, jejichž děti jsou přeživšími holokaustu. To, že vám v rodině chybí polovina příbuzenstva, není věc, na kterou zapomenete a nereflektujete,“ říká.

Zároveň rozporuje i prezidentova slova o devadesáti procentech nezaměstnaných Romech a Romkách. „Mezi Romy je viditelnější procento nepracujících, ale nedalo by se říct, že nepracují, nechodí k volbám a nehlásí se ke svému Romství,“ říká.