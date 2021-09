Zeman zůstává hospitalizovaný v nemocnici. Propustit by ho měli ještě tento týden

Prezident Miloš Zeman nadále zůstává v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. V pondělí to České televizi sdělila mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Prezident je hospitalizovaný od minulého úterý, tedy sedmý den, což je nejdéle během jeho prezidentského období. Propuštěn by měl být ještě tento týden, od středy má pracovní program na zámku v Lánech, uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. 21:35 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hrad potvrdil, že do normálního pracovního režimu by se měl prezident vrátit ještě tento týden. Už ve středu má hlava státu naplánováno několik schůzek. Sejít by se měl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), s předsedou ODS Petrem Fialou a předsedou SPD Tomiem Okamurou.

Přesný den propuštění z nemocnice momentálně není známý. Svou funkci ale prezident plní i během pobytu. Ovčáček oznámil na svém twitterovém účtu, že prezident republiky v pondělí zaslal kondolenční dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Hlava státu a Vrchní velitel ozbrojených sil je podle mluvčího mimo ohrožení života. Podle sdělení Hradu trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. V nemocnici právě dokončuje svůj rekondiční pobyt. Podle serveru Aktuálně.cz byl Zeman v nemocnici už v pátek před svou hospitalizací na kontrole u ředitele Miroslava Zavorala. Právě z kontroly vzešla úterní hospitalizace.

Prezidenta v pondělí kolem poledne navštívil hradní kancléř Vratislav Mynář a krátce po něm ho navštívila jeho manželka s dcerou. Zemana už dlouhodobě sužuje neuropatie, tedy snížená citlivost dolních končetin a od dubna mu pomáhá s pohybem invalidní vozík.