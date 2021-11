Prezident musí dodržovat zákony, odmítá ‚veto‘ jednoho kandidáta na ministra lidovec Jurečka

Prezident Miloš Zeman chce vetovat jmenování jednoho navrženého a zatím nezveřejněného ministra budoucí pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS). Co by mu doporučili hosté Pro a proti a poslanci Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Radek Vondráček (ANO)? Praha 23:14 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka během předvolební superdebaty lídrů parlamentních stran na Radiožurnálu a Plusu | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Nominovaní lidé jsou kompetentní a jsou schopni velmi dobře vést rezorty,“ ujišťuje na Plusu předseda KDU-ČSL a pravděpodobný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by Miloš Zeman všechny navržené členy nové vlády bez odkladu a schválit a jmenovat i přes své výhrady k jednomu kandidátovi?

Poslanec ANO Radek Vondráček tvrdí, že debaty mezi prezidentem a budoucím premiérem historicky vždy probíhaly. „Všichni prezidenti nějakým způsobem uplatňovali vliv na jednotlivá jména.“

Křesťanský demokrat připomíná, že prezident může uplatňovat podle Ústavy veto nad zákony. „Nikde se nehovoří o tom, že i v personálních otázkách v případě členů vlády. To je plná odpovědnost premiéra, který se zodpovídá sněmovně. Ta dává budoucí vládě důvěru.“

„Mrzí mne, že Zeman poskytl rozhovor soukromé televizní stanici předtím, než dostal oficiální jména od budoucího premiéra.“ Marian Jurečka

„Takže je možné, aby se prezident veřejně vyjadřoval a s kandidáty se sešel, ale není možnost, aby je, jak sám řekl, vetoval. Také mne mrzí, že Zeman poskytl rozhovor soukromé televizní stanici předtím, než dostal oficiální jména od budoucího premiéra. Toho přijal až pak, a se seznamem kandidátů,“ dodává Jurečka.

Poslanec hnutí ANO uznává, že výraz „veto“ v právních předpisech není. „Musíme to brát v hovorové rovině. Ústava takový pojem nezná. Ale se stejnými problémy se potýkal Andrej Babiš (ANO). A ani on nebyl první. Je to věc, která k tomu prostě patří z hlediska zvyklostí,“ uvažuje Vondráček.

Dohoda nakonec bude...

„Čtu Ústavu v tom smyslu, že budoucí premiér a prezident se musí dohodnout. Ústava je o povinnosti najít nějakou shodu. Vždy se to v minulosti povedlo a nemyslím, že by Petr Fiala chtěl být tím, kdo by vstupoval do historie jako někdo, kdo nenašel shodu s prezidentem,“ říká Vondráček.

„Nemyslím, že by Fiala chtěl být tím, kdo vstoupí do historie jako premiér, který nenašel shodu s prezidentem.“ Radek Vondráček

Jurečka také věří, že k dohodě dojde. „Prezident sám řekl, že si chce pozvat kandidáty na ministry. Předpokládám, že v diskuzích bude prostor výhrady, které se jeví jako velmi vážné, vydiskutovat. Takže možná dojde ke změně prezidentova postoje. Doufám, že si prezident uvědomí, že situace je vážná a poměrně rychle potřebujeme funkční vládu.“

Vondráček považuje za zásadní, že ještě nevíme, ke kterému kandidátovi má Zeman výhrady. „Už jsem to zažil, ale mám pocit z dosavadního vývoje, že Fiala se Zemanem komunikuje. Věřím, že mi dá vývoj za pravdu a nějak se dohodnou. Je to opravdu o nalezení shody, je to i jejich povinnost jako ústavních činitelů.“

Přímo volená hlava státu má možnost se vyjádřit ve veřejném prostoru.

„Debata ještě nezačala a ještě ani nevíme, proč a které jméno nevyhovuje. Není to jediný prezident, který takové veto udělil, udělala to slovenská prezidentka Čaputová, těch příkladů najdeme v celé Evropě mnoho,“ odvolává se na zkušenosti odjinud Radek Vondráček (ANO).

„Chceme, aby čeští občané dodržovali zákony? Chceme,“ tvrdí lidovec. „A chceme, aby zákony dodržoval i prezident republiky? Také chceme. Takže může tu probíhat debata, mohou zaznívat výhrady a připomínky, ale zákony pravidla určují jasně. Prezident na návrh premiéra jmenuje ministry. Takže neveďme polemiku, jestli lze zákon ohýbat a nedodržovat,“ vyzývá Marian Jurečka (KDU-ČSL).

