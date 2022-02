Zeman se staví příznivě k výjimce, aby mohli Češi bojovat na Ukrajině. Bude o tom jednat s Fialou

Prezident Miloš Zeman se staví podle svého mluvčího v principu příznivě k možnosti vydání výjimek pro Čechy, aby mohli bojovat na Ukrajině. Ve čtvrtek o tom bude mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS). Prezident si chce také vyžádat stanoviska ministerstva obrany, vnitra a zahraničí. Ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda odhadl, že na Ukrajinu by chtělo odjet několik set Čechů. Kvůli společnému postupu je vyzval k registraci. Praha 15:59 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na fotografii z 26. ledna 2022 | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

K zapojení do obrany Ukrajiny vyzval lidi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Češi tak mohou legálně učinit pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Politici také zvažují změnu zákona, která by službu v ukrajinské armádě umožnila. Některé země již službu v ukrajinské armádě svým občanům povolily.

„V souvislosti s otázkou účasti českých státních příslušníků na obraně Ukrajiny si pan prezident vyžádá stanoviska zainteresovaných ministerstev (obrany, vnitra a zahraničí) a o věci bude hovořit ve čtvrtek v Lánech s předsedou vlády Petrem Fialou,“ uvedl Ovčáček. „V principu se pan prezident k této záležitosti staví příznivě,“ dodal.

Janda odhadl, že o pomoci Ukrajině uvažuje až několik set Čechů. Evropské hodnoty se proto podle něj snaží o koordinovaný postup, a zájemce o pomoc Ukrajině proto vyzval k registraci. Společně by poté mohli například požádat Zemana o udělení výjimky. Variantou je humanitární pomoc na území Ukrajiny nebo například pomoc na Slovensku, řekl Janda.

„Vidíme, jak mnoho českých občanů se připravuje nebo zvažuje, že by odjeli na Ukrajinu bojovat a bránit ji,“ zdůvodnil vznik iniciativy. Současná legislativa Čechům umožňuje vstup do cizí armády pouze po udělení výjimky od prezidenta republiky.

Nízké stovky zájemců

Janda poukázal na probíhající politické diskuse, zda bude prezident takové výjimky udělovat nebo zda se například změní legislativa. Protože ale podle něj až stovky lidí projevují zájem, aby mohly na Ukrajinu odjet, Evropské hodnoty vytvořily jednoduchý formulář, díky kterému na tyto dobrovolníky získají kontakt a budou je moct oslovit při dalším vývoji.

„Uvidíme v dalších dnech, jak se to vyvine, jestli to bude koordinovaná iniciativa, která bude žádat prezidenta o výjimku, aby ti lidé mohli legálně odjet bojovat, anebo zdali bude snaha, aby ti lidé odjeli pomoct s humanitární prací na východní Slovensko, k tomu samozřejmě žádný souhlas není potřeba,“ řekl Janda.

Na Ukrajině by se podle něj mohli dobrovolníci zapojit jak přímo do bojů, tak by mohli zemi pomoct třeba ve smyslu humanitární asistence těm, kteří v ní strádají.

Počet zájemců odhadl na nízké stovky, vychází například z toho, kolik lidí kontaktuje ukrajinskou ambasádu v Praze s žádostí o informace. Očekává, že mezi nimi budou i bývalí vojáci. O tom, že by někdo již na Ukrajinu odjel nelegálně, informace nemá. „Osobně bych očekával, že se to dít bude. Nikoho takového jsem nepotkal, ale odrazoval bych je od toho, je škoda to udělat nelegálně,“ řekl.