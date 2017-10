Prezidentka Soudcovské unie: Justice nefunguje, jak má. Musí mít jasného představitele

Prezidentkou Soudcovské unie bude i v dalších třech letech Daniela Zemanová. Do svého čela ji před pár dny zvolili delegáti celorepublikového sněmu. Soudkyně Nejvyššího správního soudu v kandidátském projevu prohlásila, že se soudcovské musí připravit na útoky populistů, a to s odkazem na události v Polsku a Maďarsku. Praha 16:23 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová | Zdroj: ČTK

„Dochází tam k narušování nezávislosti soudní moci. Čeští soudci sice v tuto chvíli nejsou vystaveni systematickému tlaku, ale soudní moc nefunguje, jak by měla,“ vysvětluje Daniela Zemanová v Interview Plus.

Jedním z důvodů je podle Zemanové, že soudní moc nemá legitimního zástupce a jednoznačnou hlavu, na rozdíl od moci zákonodárné a výkonné. Téměř ve všech evropských státech například fungují nejvyšší rady soudnictví.

„Problémem je zanedbání jednotné úpravy o výběru soudců a také nedostatečné finanční ohodnocení administrativních pracovníků.“ Daniela Zemanová (prezidentka Soudcovské unie)

Její členy by měli volit zástupci soudů a orgán jako celek by odpovídal za chod soudní moci. Zároveň je ale nutné mu k tomu dát dostatečné pravomoci, podle Zemanové by se měl podílet na jmenování soudců a stanovit pravidla pro výběr uchazečů.

Administrativa je špatně placená

„Vybrané kandidáty by předkládal moci výkonné, tedy prezidentu republiky, který by rozhodl o jmenování. A pokud by měl výhrady, existoval by zde orgán, který by s prezidentem mohl vést dialog. Přesně k tomu ho potřebujeme,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Pro předsedy soudů je proto těžké sehnat kvalitní zájemce, což má vliv na chod soudního řízení. „Chceme, aby úkony, které nemá dělat soudce, vykonával kvalitní a zkušený člověk. A ten musí být náležitě ohodnocen.“

Příliš mnoho odvolání?

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský kritizoval délku soudního řízení v České republice. „Naše trestní justice zejména v oblasti složitějších kauz je evidentně velmi pomalá a nejistá, což je vidět na tom, jak stupeň od stupně soustavy obecných soudů jsme svědky opačných rozhodnutí,“ prohlásil v rozhovoru pro DVTV.

„Zpravidla jde o velmi složité kauzy, ve kterých obě strany využívají všech možných opravných prostředků a práv. To řízení prodlužuje. Na základě několika případů nelze říci, že by těch opravných prostředků mělo být méně. Je to jistě relevantní otázka, nad kterou se musí zamyslet skupina odborníků,“ uzavírá Zemanová.