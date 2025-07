Prezidentovi se nechce věřit, že by Stanjura o bitcoinovém daru předem nevěděl. Není sám

Bitcoinová kauza, kauza miliardového daru, který přijal bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (pozastaveno členství v ODS), pokračuje dál. V nedělní Partii TV Prima se k ní vyjádřil prezident Petr Pavel. Po rezignaci Pavla Blažka se řeší, zda a kdy o daru věděl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ten tvrdí, že se o něm dozvěděl až post factum, ačkoli se k němu už dřív a negativně vyjádřili jeho úředníci. Komentář Praha 6:29 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura a Pavel Blažek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Prezident roli Stanjury hodnotil na Primě: „Asi není pochyb, že ministerstvo financí o záměru Pavla Blažka muselo vědět, minimálně na úrovni úředníků. A já nejsem schopen posoudit, do jaké míry je ministr financí informován o detailech. To je asi na manažerském přístupu každého ministra. Také nevím do posledního detailu o všem, co se děje na Hradě.“ K tomu ale prezident dodal: „To mi přijde ale natolik zásadní věc, že bych se divil, kdyby o tom ministr financí informován nebyl.“

Dýka do zad?

Pavlovo vyjádření ani trochu nepotěší koalici Spolu a bude je brát jako „dýku do zad“, jak se vyjádřil jeden server. Jenže nejde o dýku do zad, ale o hledání pravdy. Problém je v tom, že se zdá téměř nemožné, aby ministr financí, který hledá každou korunu, nebo přesněji každý milion pro státní rozpočet, nevěděl o nabídce celé miliardy.

Zajímavá je časová posloupnost. Úkol napsat, co si myslí o daru v bitcoinech, dostali úředníci ministerstva financí 3. února. Zadal jim ho Filip Benda, ředitel kabinetu ministra Stanjury. Odpověď vypracovali za deset dní.

Zněla zamítavě: Pozor na to, bitcoiny nejspíš pocházejí ze zločinu. Tedy nebrat. Až do 25. března zůstalo vyjádření úřadu u Filipa Bendy, údajně teprve tehdy je postoupil Stanjurovi. Smlouva s dárcem miliardy byla ale podepsána už 7. března, tedy o 18 dní dřív.

Člověk nemusí být zrovna Shelock Holmes, aby mu bylo divné, že ministerstvo financí řešilo dar jedné miliardy, ale nedoporučující posudek ležel déle než pět týdnů nepovšimnut v předpokoji ministra. Prezidentův údiv nad tím, že by Stanjura informován nebyl, se dá snadno pochopit.

Decroix to divné je

V pořadu Seznamu Zprávy Ptám se já odpovídala nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS)na otázku, jak je možné, že úředníci na spravedlnosti neviděli stejné riziko jako úředníci na financích? Jak to, že je to nenapadlo?

Ministryně Decroix odpověděla: „Já se v zásadě ptám stejným způsobem. Když se podíváme na časovou osu, do které jsme nasypali všechno, co jsme měli k dispozici, tak tam žádné právní stanovisko, které by bylo zadáno interně v tom baráku, není. Takže evidentně nikdo se asi neměl potřebu zamyslet nad tím, jestli to je potřeba zhodnotit, nebo ne. A myslím si, že se jelo nějakým tunelovým viděním: ,Je to skvělý nápad, tak ho pojďme zrealizovat‘.“

Shrňme si to. Úředníci na financích tunelovému vidění nepodlehli. Jejich zpráva se zasekla až u šéfa kabinetu ministra. A Stanjura nesouhlasil, jak tvrdí, ovšem až poté, kdy byla smlouva podepsaná. Pozoruhodné. Jen se tomu opravdu, ale opravdu nechce věřit.

