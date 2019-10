Kandidáti na prezidenta už se našli a rok 2023 není tak daleko, tvrdí reklamní stratég

Začátkem října se nechal prezident Miloš Zeman slyšet, koho by si uměl představit jako svého nástupce v úřadu. Odborář Josef Středula nebo ekonom Vladimír Dlouhý kandidaturu nevyloučili, ale ani nepotvrdili. Je na čase i pro politické strany hledat příští hlavu státu? Hosty pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus byli místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka a reklamní stratég Vilém Rubeš. Praha 16:37 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je na to opravdu brzy, tři roky jsou mimořádně dlouhá doba na to, co se může odehrát na české politické scéně. Někteří se o to opatrně hlásí, ale vést kampaň tři roky před volbou je opravdu brzy,“ věří místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

Dodává, že prezidentské volby mají potenciál přinášet překvapení. „Často se stává, že to nejsou ti, kteří se dlouho dopředu hlásí o pozici, ale snadno je překoná někdo, kdo se objeví na poslední chvíli, protože dokáže oslovit větší část veřejnosti, zaujmout jasným názorem.“

„S přibližováním roku 2023 se bude stupňovat očekávání, že i politické strany na někoho ukážou. Já bych si přál, aby tady byl výrazný kandidát, který jasně řekne, že Česká republika patří na Západ. Na druhou stranu bude schopen pojmenovat to, kde Evropská unie ztrácí... Měl by to být kandidát, který mluví tak zajímavě, že budou lidé jeho názory poslouchat. “ Martin Kupka

Současný prezident prý často zpochybňuje dosavadní směřování České republiky. „Je také hlad po někom, kdo ve veřejném prostoru znovu obnoví smysl některých hodnot. Ale kdyby tu takový člověk byl, jistě by už mluvil.“



„Moc bych si přál, aby příští prezidentská volba, ať bude kdykoliv, byla politická. Aby rozhodovaly postoje k základním tématům, se kterými se musíme vypořádat. Byl bych nerad, kdyby se to proto, že jde o přímou volbu, významně převážilo k divadlu a k tomu, kdo umí víc zaujmout,“ říká Martin Kupka (ODS).

Kandidáti už se našli

„Hledat kandidáta je marné, protože ti už se většinou našli. Našli si sami sebe, svou odvahu. Některé kampaně už probíhají, někteří brázdí zemi a setkávají se s lidmi,“ upozorňuje reklamní stratég Vilém Rubeš.

Často zdánlivě nadějní favoriti začali ve volbách ztrácet. „Prezidentská volba je specifická. Může zvítězit politik s jasným názorem, pokud osloví velkou šíři lidí, ale často zvítězí také pan Nevadil, protože nesmí vadit alespoň polovině těch, kteří přijdou volit.“

Každá strana má právo hledat lidi, kteří by nejlépe vyjadřovali její program. „Ale je to jen pěkná teorie. Až budou volby vyhlášeny a bude před námi těch 90 dní, tak až tehdy uvidíme, kdo bude schopen nasbírat podpisy.“

„Někteří z těch, kteří se rozhodují, že budou kandidovat, už mají kolem sebe své lidi, zárodek volebního štábu. Rok 2023 není tak daleko, a pokud se dosud neprofilovali, tak mají nejvyšší čas na tom dlouhodobě pracovat,“ shrnuje Vilém Rubeš.

„Strany se po kandidátech poohlížejí pořád, protože osobností není nikdy dost. Mnohé strany spíš trpí opačným problémem, než že by jim osobnosti přepadávaly ven okny. Součástí správné politické taktiky je také nepřepálit začátek a nevyběhnout příliš rychle. Často jsme viděli, že politik, který se objevoval každý den několikrát, se spíš dokázal většině voličů zprotivit. “ Vilém Rubeš