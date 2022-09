Policie podruhé odložila kauzu milosti podnikateli Podroužkovi. Podle kriminalistů nešlo o trestný čin

Policie podruhé odložila případ milosti, kterou udělil prezident Miloš Zeman kvůli vážné nemoci podnikateli Pavlu Podroužkovi. Její dřívější rozhodnutí o odložení kauzy zrušila státní zástupkyně, ale ani nyní kriminalisté nezjistili, že by byl spáchán trestný čin, a prověřování ukončili. Uvedl to v pátek server Seznam Zprávy. Praha 17:19 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Pavel Podroužek | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Omilostněný muž podle dřívějších zpráv médií dále podnikal, řídil své firmy nebo cestoval. Nynější závěr policistů podle obvodního státního zástupce pro Prahu 2 Tomáše Svobody znovu posoudí státní zastupitelství.

První rozhodnutí policie o odložení případu zrušila v červenci státní zástupkyně pro nezákonnost a neodůvodněnost a vrátila jej policii k doplnění.

Svoboda webu Seznam Zprávy napsal, že 21. září policie znovu rozhodla o odložení případu, usnesení ale ještě nebylo doručeno státní zástupkyni. „Státní zástupkyně ve lhůtě jednoho měsíce od doručení znovu přezkoumá jeho zákonnost a odůvodněnost,“ doplnil.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v souvislosti s milostí prověřovali podezření z podvodu, respektive z padělání a pozměňování lékařské listiny. Muže, kterého pražští policisté stíhali za krácení daně se škodou zhruba 9,7 milionu korun, omilostnil Zeman v polovině loňského září.

Hrad k tomu tehdy uvedl, že muž trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že „tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě“.

Radiožurnál a server iROZHLAS.cz následně informovaly, že omilostněným mužem je olomoucký podnikatel Pavel Podroužek, který se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček k tomu tehdy sdělil, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv. Abolici spolupodepsal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podroužek uvedl, že milost pro něj byla „obrovské překvapení“, žádost podala jeho matka.