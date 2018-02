Pro Zemana jsem během kampaně pracoval zdarma a ve svém volnu, říká šéf analytického odboru Hradu

Ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky Roman Lipták radil Miloši Zemanovi v předvolební kampani před pěti lety i nyní, kdy byl opět zvolen prezidentem. Práci na kampani ale podle svých slov dělal zdarma a ve volném čase. Interview Plus Praha 18:00 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vedl prezident Miloš Zeman podle Romana Liptáka předvolební kampaň? „Miloš Zeman nevedl kampaň, ačkoli se mluví o tom, že Zemanovy návštěvy v krajích kampaň byla. Rád bych ale připomněl, že to byl jeho slib po první volbě, že navštíví všechny kraje," zdůrazňuje ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Podklady pro Zemanovu kampaň jsem dělal ve svém volnu, tvrdí šéf analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky Roman Lipták

Jeho zadáním tedy bylo naplnit strategii, že se Zeman nezúčastní kampaně ani televizních debat a nechá rozhodnutí na voličích.

Prezident se tak podle Liptáka rozhodl sám, diskuse se nekonala, on sám měl ale o tomto rozhodnutí určité pochybnosti.

„Obával jsem se, že za tak dlouhé období, kdy prezident nebude účastníkem debat, tak je možné, že na to volič může reagovat různě. A samozřejmě jsem se obával toho, že může někdo uchopit jeho témata a v očích voličů nahradit jeho osobu,“ vysvětluje Lipták.

„Když necháte na trhu mezeru, tak se vždy najde konkurent, který ji zaplní," dodává ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Kampaň ve volném čase

Od loňského března bylo podle něj jeho náplní práce připravovat analýzy veřejného mínění a zprávy, jak vypadá situace během předvolební kampaně nebo jaká témata se probírají. Čerpal prý z otevřených zdrojů.

Podle svých slov pracoval v prezidentské kanceláři nejprve na poloviční úvazek, od 1. ledna 2018 se stal ředitelem analytického odboru. Tvrdí ale, že věci, které se týkaly kampaně, dělal ve volném čase.

„Věci, které jsme dělali v rámci kanceláře, tak byly potřebné jen pro chod kanceláře. Věci, které se týkaly kampaně, byly mimo," podotýká Lipták.

„Je možné to oddělit. Co se týče osobního vytížení, tak to byl větší stres, bylo méně času na oddych, ale bylo to tak strhující, že jsem nepociťoval nějakou velkou únavu," upřesňuje s tím, že za svou práci nebyl placený.

Nejde ale podle něj o střet zájmů? „Nevidím v tom rozpor. Vědomosti, které mám o přímé volbě a o politických kampaních, jsem nenabyl v Kanceláři prezidenta republiky, už jsem je získal předtím. Ty jsem na základě svého rozhodnutí dobrovolně dal k dispozici kandidátovi, o kterém jsem byl přesvědčený, že vyhraje,“ odpovídá Lipták.

Nedělal to prý pro finanční odměnu, měl osobní motivaci. „Chtěl jsem vidět, jakým způsobem probíhá kampaň, když úřadující prezident obhajuje svůj úřad v přímé volbě. Byl to můj osobní zájem," dodává.

„Zkušenosti a vědomosti, které jsem nabyl, jsou pro mě vzácnější a hodnotnější než finanční odměna. Byl to profesní zájem. Hodně věcí jsem se naučil. To je pro mě ta odměna, že jsem mohl být při tom," uzavírá ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Zemana nemusíte na debaty připravovat

Zemanovo rozhodnutí, že se před druhým kolem zapojí do debat, bylo podle Liptáka správné.

„Tato strategie byla správná a ukázala se jako efektivní. Myslím, i když jsme se o tom spolu nebavili, že jít do diskusí byl rozhodnutý ještě před vyhlášením výsledků prvního kola," popisuje.

Zemana pak podle něj není potřeba připravovat do politických diskusí. „Je zkušeným politikem, který má velmi jasnou představu, jakým způsobem bude vystupovat a na co bude dávat jaký akcent," uzavírá ředitel analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky Lipták.