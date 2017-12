Ministerstvo vnitra se nebojí zpochybnění regulérnosti prezidentských voleb

Ministerstvo vnitra se neobává, že by soudy zrušily výsledky prezidentských voleb, pokud do druhého kola postoupí kandidát, jehož podpisy pod registrační listinou od zákonodárců se shodují s podpisy pro jiného kandidáta. Námitky na shodující podpisy kandidátů již nemohou být uplatňovány v případě, že někdo bude chtít výsledek voleb zpochybnit, řekl v úterý náměstek ministra pro legislativu Petr Mlsna. Praha 16:34 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všech devět kandidátů na prezidenta. Z levého horního rohu: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Pavel Fischer, Mirek Topolánek. | Foto: Michaela Danelova, Profimedia, MAFRA, Profimedia | Zdroj: Český rozhlas

Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden potvrdil, že se v lednových volbách o prezidentskou funkci utká všech devět uchazečů zaregistrovaných ministerstvem vnitra. Odmítl podnět Terezie Holovské, která zpochybnila pětici kandidátů s vícenásobnými podpisy.

Bojovat o Hrad bude všech devět kandidátů, rozhodl soud. Zdvojení podpisů je ale nepřípustné Číst článek

Soud ale zároveň zkritizoval ministerstvo vnitra za nesprávný právní názor a konstatoval, že každý poslanec či senátor může napříště podpořit jen jednoho kandidáta, který se bude ucházet o politickou podporu.

Deník Mladá fronta DNES v úterý uvedl, že u soudu může platnost voleb po jejich skončení zpochybnit také jakýkoliv volič. Mlsna však namítl, že již u soudu nebudou moct argumentovat tím, že někteří kandidáti získali podpisy stejného poslance či senátora. Vysvětlil, že registrační řízení je ukončeno a kandidáti do prezidentských voleb byli řádně zaregistrováni.

Ústavní soud

„NSS se již nebude registrační fází zabývat. Tyto důvody už nemohou být uplatňovány jako důvody na neplatnost voleb. Nelze tedy zpochybnit věci, kterými se soudy zabývaly už v registrační fázi," shrnul pro FTV Prima Mlsna.

Toman kandidovat na prezidenta nebude. Nejvyšší správní soud zamítl jeho stížnost Číst článek

Holovská se ještě může obrátit na Ústavní soud. Mlsna však nepředpokládá, že by se nějak rozhodnutí změnilo, jelikož byla její stížnost odmítnuta z formálních důvodů.

Podnikatelka a bývalá místostarostka Prahy 8 Holovská chtěla sama kandidovat a vnitro ji nezaregistrovalo kvůli nesplněným podmínkám. Důvodem odmítnutí podnětu Holovské bylo to, že se sama nedomáhala u soudu vlastní registrace pro prezidentskou volbu - pouze zpochybnila pětici jiných uchazečů.

Podpisy

Problém s vícenásobnými podpisy pod registrační kandidátkou se týká Petra Hanniga, Marka Hilšera, Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka a Mirka Topolánka. Po rozhodnutí NSS zůstávají řádně zaregistrováni, přestože někteří zákonodárci podpořili dva, anebo dokonce tři stejné kandidáty.

Nejvyšší správní soud se bude zabývat žalobou na zrušení pěti prezidentských kandidatur Číst článek

NSS v rozhodnutí vyslovil právní názor, podle něhož by napříště každý poslanec či senátor měl napříště podpořit jen jednoho kandidáta, který se bude ucházet o politickou podporu.

Mlsna míní, že se k této věci ještě musí udělat analýza a počkat případně na názor Ústavního soudu, jenž se ještě může podpisy senátorů a poslanců pro kandidáty zabývat. Vyřešit by se podle náměstka ministra vnitra musela třeba pravidla, která by určila, co by se stalo, kdyby poslanci či senátoři podepsali kandidátku více lidem. Další problematickou otázkou podle něj je, jaký podpis by byl platný, pokud by jich zákonodárci podepsali více.