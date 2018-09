Topolánek 11 247, Hilšer 163, Hannig 100. Někteří prezidentští kandidáti neodeslali peníze včas

Prezidentští kandidáti měli povinnost do půlnoci na pátek poslat peníze, které jim zbyly na transparentních účtech, na charitu. Zda se tak stalo u Miloše Zemana, nelze ověřit, protože jeho účet už ve čtvrtek odpoledne nebyl k dispozici. Jiří Drahoš, který kandiduje do Senátu, ve čtvrtek odesílal 321 000 a v poledne mu zůstalo na účtu 425 000 korun. Znovu by se měl stav účtu aktualizovat v pátek v poledne.

Brno 10:14 28. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít