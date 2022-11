Čas pro podání přihlášek do prezidentských voleb vypršel. O Hrad chce bojovat 21 kandidátů

Prezidentské volby začínají téměř za dva měsíce. V úterý odpoledne uplynula lhůta, do kdy mohli prezidentští kandidáti odevzdávat své přihlášky. Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška uvedl, že se jich do volebního klání do 16:00 podle jeho informací přihlásilo celkem dvacet. Ministerstvo později uvedlo, že ještě jedna přihláška přišla mailem.

Praha 16:11 8. 11. 2022 (Aktualizováno: 16:35 8. 11. 2022)