Median: Pavel by s Babišem svedl v prvním kole těsný souboj. Nerudová vedoucí dvojici dotahuje

První kolo prezidentských voleb by v říjnu bylo velmi vyrovnané. Podle modelu agentury Median by vyhrál Petr Pavel, který by získal 22,5 procenta. Druhý by skončil Andrej Babiš z ANO s 22 procenty. Rozdíl mezi nimi ale zůstal na úrovni statistické chyby. Podpora obou kandidátů proti zářijovému modelu Medianu klesla. Na 15 procent si polepšila ekonomka Danuše Nerudová, v minulém modelu měla podporu deseti procent voličů.

