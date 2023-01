Poslední možnost podat žádost o voličský průkaz online. Hlasovací lístky lidé dostanou až u komise

V pátek mají voliči druhého kola prezidentských voleb, kteří plánují volit mimo svůj okrsek, poslední možnost požádat o voličský průkaz online. Později to půjde už jen na úřadě. Druhé kolo začíná přesně za týden, volební místnosti se otevřou v pátek 27. ledna ve 14 hodin odpoledne. VOLBY 11:06 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhled voličského průkazu. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Žádost o voličský průkaz online lze podat dvěma způsoby. Datovou schránkou nebo přes Portál občana s připojenou schránkou. Žádat umožňuje jenom schránka fyzické osoby - takže podnikatelé musí mít kromě té pro podnikání i svou osobní. Nejpozději v pátek taky můžou úřady dostat písemnou žádost, musí být doručená stejně jako online žádosti nejpozději do šestnácti hodin dnes odpoledne. Žádost o voličský průkaz přes Portál občana je novinkou letošních voleb. Přihlásit se do portálu uživatelé můžou třeba pomocí bankovní identity.

„V tomto systému uvedu, jakým způsobem bych chtěl, aby mi byl voličský průkaz doručen. Jestli ho chci dostat poštou nebo si ho vyzvednout na obecním úřadě. Jde o poměrně jednoduchý nástroj, který je možné využít i z mobilního telefonu. Platí pro něj stejná omezení, jako jsou obecně pro žádosti o voličský průkaz, protože Portál občana následně žádost odesílá z datové schránky na příslušný obecní úřad,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč:

Pokud se lidé nakonec rozhodnou volit ve svém okrsku, i tak je nutné přijít s voličským průkazem. Jinak vás volební komise nenechá odvolit. Za ztracený průkaz není možné vydat náhradu.

Volba v izolaci

Volit se dá i s nakažením covidem-19. Jsou dvě možnosti - odvolit z auta na drive-in stanovišti nebo do přenosné schránky. Volit z auta půjde i tentokrát ve středu - ale skutečně pouze s dokladem o nařízené izolaci. Seznam drive-in stanovišť je na stránkách krajských úřadů a pražského magistrátu.

Druhá možnost je volit přímo doma do přenosné schránky. To je potřeba do čtvrtka nahlásit telefonicky na krajském úřadě, komise pak přijde přímo k vám domů v pátek nebo v sobotu. Tento způsob se netýká jen lidí v izolaci, ale taky nemohoucích, kteří nemůžou do volební místnosti dorazit.

Nové hlasovací lístky

U druhého kola je nutné dát si pozor. Volí se jinými hlasovacími lístky - a lidem už nepřijdou domů do schránky, dostanou je od volební komise přímo ve volební místnosti.

„V zásadě jediná optická odlišnost, která tam je od prvního kola, kromě toho, že těch kandidátů na výběr je míň, je v barvě hlasovacích lístků, které jsou odlišené od prvního kola. Měly by mít žlutou barvu stejně jako úřední obálka," popisuje změny Vokáč. Pokud by někdo použil lístek z prvního kola, bude hlas neplatný.