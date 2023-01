Vlastní charita? Pavel ji neplánuje, Bašta chce pomoct kočkám a Babiš by jen přejmenoval Nadaci Agrofert

Nadaci Miloše Zemana ubyly během druhého mandátu příjmy i dárci. Radiožurnál se proto zeptal osmičky prezidentských kandidátů, zda v případě zvolení hlavou státu založí vlastní nadaci. Takový plán mají tři kandidáti: senátor Marek Hilšer (MHS), poslanec Jaroslav Bašta (SPD) a podnikatel Karel Diviš.

Zbylí kandidáti by například přejmenovali již fungující nadaci nebo ohledně dobročinnosti zatím tápou.

Přispívat na charitu chtějí uchazeči každý měsíc od desítek tisíc korun až po celý prezidentský plat, který činí od ledna měsíčně 341 200 korun. Prezident Miloš Zeman založil v roce 2013 nadační fond. Výtěžek jde zejména na pomoc Fondu ohrožených dětí, jehož předsedkyni Haně Kupkové (vlevo) předal Zeman před Vánoci šek na milion korun

O post prezidenta České republiky se uchází osm kandidátů (pořadí dle vylosovaných čísel): Pavel Fischer, Jaroslav Bašta (SPD), Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš (ANO), Karel Diviš a Marek Hilšer (MHS).

Založení nadace

První otázkou bylo, zda kandidáti – podobně jako prezident Miloš Zeman v roce 2013 – založí vlastní nadaci. Z osmičky uchazečů to zatím plánují tři.

„Nadační fond založím a myslím, že bych podporoval nějaké útulky pro kočky. Aby se s nimi, s těmi divokými nebo uličními kočkami, zacházelo stejným způsobem jako se psy. Výsledkem by mělo být, aby například obce měly ke kočkám stejné povinnosti, jako se to týká psů,“ řekl Radiožurnálu poslanec Jaroslav Bašta z SPD.

V tradici prezidentských nadací by chtěl pokračovat i senátor Marek Hilšer. „Jde o smysluplný a velkorysý počin a ani já bych nezůstal stranou a snažil bych se prostřednictvím nadace pomoci těm, kteří potřebují podat pomocnou ruku. Jako lékař mám sociální cítění a dokážu si představit, jak tíživý je pocit bezmoci,“ uvedl.

Podnikatel Karel Diviš odpověděl, že by chtěl na charitu změnit spolek, který organizuje jeho prezidentskou kampaň. „Do budoucna bych ho rád přetransformoval na charitativní organizaci se vším všudy,“ tvrdil.

Naopak nezávislý kandidát Petr Pavel založení nadace neplánuje. „Existuje mnoho fungujících projektů a nadací, které dělají dobrou práci, a rád bych je podporoval, takže nevidím jako nutné zakládat vlastní novou organizaci. S manželkou dlouhodobě podporujeme různé projekty a rádi v tom budeme pokračovat,“ odpověděl.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) má podle svých slov Nadaci Agrofert. „Jsem předseda nadace Agrofert, která minulý rok oslavila deset let existence. S mou ženou Monikou, která je ve správní radě, v ní pomáháme všem, kteří jsou v tíživé životní situaci nebo je zasáhla nějaká nenadálá událost. Dlouhodobě podporujeme matky samoživitelky,“ napsal v textové zprávě.

„V případě úspěchu bych zvážil, že bychom nadaci přejmenovali, peníze potřebným by samozřejmě rozdávala dál,“ podotkl.

Svůj fond už má i senátor Pavel Fischer. „Jeho posláním je podpora dialogu a demokracie. A moje žena Klára založila nadační fond Loďka pro pomoc dětem s vážnou nemocí,“ přiblížil.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima případnou podobu dobročinnosti teprve promýšlí. „Jako celý život bych podporoval aktivity v oblasti školství a zdravotnictví a pomoci potřebným. O formě se rozhodnu,“ uvedl.

A jakou část platu?

Druhým dotazem na uchazeče bylo, jakou částí prezidentského platu, který je od ledna ve výši 341 200 korun, by případně do nadace přispívali. Miloš Zeman do svého nadačního fondu přispíval měsíčně šedesáti tisíci korunami.

Stejnou částku, tedy 60 tisíc, by na podporu dobročinnosti dával senátor Hilšer. Desítky tisíc by přispíval i Zima. „Důležité by bylo, aby případná nadace dokázala soustředit dostatečné množství prostředků pro smysluplnou podporu vybraných projektů,“ vyzdvihl bývalý rektor Univerzity Karlovy.

Senátor Fischer by na nadační účely dával „do sta tisíc korun“. „Určitě budeme podporovat i projekty a fondy, které jsme nezaložili. A tak nebudeme následovat příkladu Miloše Zemana,“ odpověděl.

Sto tisíc měsíčně by na charitativní účely vyčlenil také Jaroslav Bašta. „Je to (prezidentský plat – pozn. red.) tolik peněz, že to stejně nikdy neutratím, takže bych dával sto tisíc. Ať nežeru.“

Andrej Babiš by s prezidentským platem naložil stejně jako s poslaneckým, celý by ho podle svých slov dal na matky samoživitelky. „Posílám jim všechny roky, co jsem v politice, celý svůj plat a dělal bych to i v roli prezidenta republiky,“ uvedl.

Podnikatel Diviš nad případnou výší podpory podle svých slov „zatím nepřemýšlel“, generál Pavel o konkrétním poměru nechce spekulovat.

„V krizi a těžkých časech, kdy má velká část lidí problém vyjít se svým platem, považuji za dobré gesto vůči občanům a také projev solidarity, aby se politici navyšování platů vzdali. Jako prezident bych část platu na dobročinné účely určitě dával,“ plánoval Pavel.

Bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová na konkrétní dotazy neodpověděla. „To jsou zatím předčasné otázky, na porcování medvěda je ještě čas. Celý život s manželem finančně podporujeme charitativní organizace jako Dobrý anděl nebo Krtek a v tom bych určitě ráda pokračovala,“ sdělila a vyjmenovala i několik oblastí, kterým by se chtěla v rámci charity věnovat: pomoc dětem trpícím vážnou nemocí, seniorům nebo obětem domácího násilí.

Odpovědi kandidátů

Pavel Fischer

Nadační fond jsem už založil před několika lety, jeho posláním je podpora dialogu a demokracie. A moje žena Klára založila nadační fond Loďka pro pomoc dětem s vážnou nemocí. Nové nadace zatím neplánujeme. Vždy jsme přispívali na neziskové a charitativní projekty. Určitě budeme podporovat i projekty a fondy, které jsme nezaložili. A tak nebudeme následovat příkladu Miloše Zemana. A kolika prostředky? Do stovky tisíc korun.

Pavel Fischer | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaroslav Bašta

Založím a myslím, že bych podporoval nějaké útulky pro kočky. Aby se s nimi, s těmi divokými nebo uličními kočkami, zacházelo stejným způsobem jako se psy. Výsledkem by mělo být, aby například obce měly ke kočkám stejné povinnosti, jako se to týká psů. Je to tolik peněz, že to stejně nikdy neutratím, takže bych dával sto tisíc. Ať nežeru.

Bašta během Dne s kandidátem | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Petr Pavel

Neplánuji to, protože existuje mnoho fungujících projektů a nadací, které dělají dobrou práci, které bych rád podporoval, tak nevidím jako nutné zakládat vlastní novou organizaci. S manželkou dlouhodobě podporujeme různé projekty a rádi v tom budeme pokračovat. V krizi a těžkých časech, kdy má velká část lidí problém vyjít se svým platem, považuji za dobré gesto vůči občanům a také projev solidarity, aby se politici navyšování platů vzdali. Jako prezident bych část platu na dobročinné účely určitě dával, nechci spekulovat o konkrétním poměru, tedy jestli to bude třetina nebo polovina. Rád bych si zachoval možnost pomoci částí platu tam, kde je to zrovna potřeba, a takovou částkou, kterou v danou chvíli uznám za potřebnou.

„Kdybych neuspěl ve druhém kole, tak budu mít spoustu času na své zájmy a na rodinu,“ říká Pavel | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Tomáš Zima

Jako celý život bych podporoval aktivity v oblasti školství a zdravotnictví a pomoci potřebným. O formě se rozhodnu. O způsobu podpory a celkové výši ještě nejsem rozhodnutý, určitě by se jednalo o desítky tisíc. Důležité by bylo, aby případná nadace dokázala soustředit dostatečné množství prostředků pro smysluplnou podporu vybraných projektů. Mnoho let podporuji řadu projektů – Konto bariéry, Helppes, Český červený kříž, Umun, Lékaři bez hranic.

Prezidentský kandidát Tomáš Zima | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Danuše Nerudová

To jsou zatím předčasné otázky, na porcování medvěda je ještě čas. Celý život s manželem finančně podporujeme charitativní organizace jako Dobrý anděl nebo Krtek a v tom bych určitě ráda pokračovala. Ráda bych se věnovala oblastem pomoci dětem trpícím vážnou nemocí, dále seniorům a obětem domácího násilí. Můj muž v případné roli manžela prezidentky pak především dostupnosti právní a protidluhové pomoci opravdu pro každého.

Danuše Nerudová | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Andrej Babiš

Jsem předseda nadace Agrofert, která minulý rok oslavila deset let existence. S mou ženou Monikou, která je ve správní radě, v ní pomáháme všem, kteří jsou v tíživé životní situaci nebo je zasáhla nějaká nenadálá událost, dlouhodobě podporujeme matky samoživitelky. Jako osoba jsem dal na samoživitele přes 40 milionů korun, z toho z platů politika 15 680 150 korun. V případě úspěchu bych zvážil, že bychom nadaci přejmenovali, peníze potřebným by samozřejmě rozdávala dál. Samoživitelkám posílám všechny roky, co jsem v politice, celý svůj plat a dělal bych to i v roli prezidenta republiky.

Andrej Babiš během rozhovoru v rámci Dne s kandidátem | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Karel Diviš

Mám založený zapsaný spolek Karlova lípa naděje, který nyní organizuje moji prezidentskou kampaň. Do budoucna bych ho rád přetransformoval na charitativní organizaci se vším všudy. Jinak dlouhodobě spolupracuji s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a s charitativním fotbalovým týmem osobností Real Top Praha. Zatím jsem o tom nepřemýšlel, ale nějakou část platu bych na charitu rád pravidelně věnoval.

Prezidentský kandidát Karel Diviš ukázal hřiště, kde skončila jeho fotbalová kariéra | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Marek Hilšer

Založení nadace československými a českými prezidenty se již stalo po listopadu 1989 tradicí. Jde o smysluplný a velkorysý počin a ani já bych nezůstal stranou a snažil bych se prostřednictvím nadace pomoci těm, kteří potřebují podat pomocnou ruku. Jako lékař mám sociální cítění a dokážu si představit, jak tíživý je pocit bezmoci.



Určitě bych inicioval vznik nadace, která by pomáhala lidem v nepříznivé situaci, kterou nemohou vyřešit bez cizí pomoci.



Vzhledem k tomu, že moje manželka Monika je stejně jako já lékařka, bychom se nejspíše zaměřili na oblast zdraví nebo přesněji řečeno pomoci těm spoluobčanům, kteří svůj kritický zdravotní stav již nemohou zvládnout sami o sobě. Mohlo by se jednat o paliativní péči nebo o pomoc dětem, kterým nemoc nedovoluje plnohodnotný rozvoj. Nadačnímu fondu, který bych založil, bych z prezidentského platu pravidelně odváděl stejnou částku, tedy 60 tisíc korun.

Marek Hilšer | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas