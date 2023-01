Prezidentský souhrn: lékařská zpráva, cesta do Francie a Baštův vzkaz mladým

Osm kandidátů na prezidenta má poslední tři dny na to přesvědčit Česko, proč by se právě oni měli stát příští hlavou státu. Andrej Babiš (ANO) se po pondělním zprošťujícím rozsudku vydal do Francie, kde se potkal s francouzským prezidentem, Danuše Nerudová zveřejnila vysvědčení o svém zdravotním stavu a Karel Diviš na sítích připomněl svůj výkon v Superdebatě České televize. Jaroslav Bašta (SPD) zase natočil videovzkaz mladým. Praha 18:42 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Diviš a Danuše Nerudová | Foto: koláž iROZHLAS | Zdroj: Český rozhlas

Na konci druhého lednového týdne bude Česko znát dvojici, která se utká o post hlavy státu, a kampaně prezidentských kandidátů tři dny před otevřením volebních místností finišují.

Andrej Babiš se poté, co v pondělí Městský soud v Praze rozhodl o jeho nevině v dotační větvi kauzy Čapí hnízdo, vydal na otočku do Francie. Setkal se s aktuálně nejbohatším člověkem na planetě Bernardem Arnaultem, poté pokračoval do Elysejského paláce, kde ho přijal francouzský prezident Emmanuel Macron.

Jsem rád, že si na mě nejvýznamnější evropský politik našel čas a máme spolu tak přátelské vztahy pic.twitter.com/QmLqTUcKMf — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 10, 2023

Podle Babišova vyjádření na twitteru spolu státníci strávili 40 minut a řešili „všechna aktuální témata a evropskou agendu“.

Holka z Moravy, regiony a vzkaz mladým

Danuše Nerudová zase na sociálních sítích oznámila, že zveřejňuje zprávu o svém zdravotním stavu. Diskuze, zda by lidé měli vědět, jak je na tom se zdravím hlava státu, se rozhořela v době během hospitalizace prezidenta Miloše Zemana ve vojenské ústřední nemocnici na podzim 2021.

„A za to víno se jako holka z Moravy nestydím. Tak na vaše zdraví!“ okomentovala Nerudová dokument ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ve kterém mimo jiné stojí, že si dává 0,7 litru vína týdně.

Tomáš Zima vyrazil do regionů, konkrétně navštívil společnost Madeta v Českých Budějovicích, kde podle svých slov diskutoval s generálním ředitelem a zaměstnanci „zejména o potřebách českého průmyslu, zemědělství a potravinářství“.

Jaroslav Bašta (SPD) natočil během jízdy autem vzkaz pro mladou generaci, ve kterém doporučuje, aby se mladí „více setkávali s reálným světem a nezůstávali příliš dlouho v tom virtuálním“. A dodal, že pokud nevzhlédnou od mobilů, aby se podívali, jak vypadá realita, tak jim „realita spadne na hlavu“.

Petr Pavel, Karel Diviš a Marek Hilšer (MHS) se v úterý ohlíželi za uplynulými dny, případně lety a sdíleli, kdo je podporuje.

Flanelka a zkušenosti na odiv

Pavel na svých sociálních sítích připomněl pondělní koncert v Rock Café, kam jeho příznivci dorazili ve flanelových košilích. Akce se totiž na facebooku jmenovala „Na Hrad patří Petr Pavel, tak ho podpoř a nahoď flanel“.

Když jsi Pavel, nahoď flanel! Zdraví Petr, Petr, Honza Pavel. pic.twitter.com/Xj0xVWV3QX — Petr Pavel (@general_pavel) January 10, 2023

Fischer zase na twitteru zveřejnil, že ho podporuje Klub angažovaných nestraníků, Marek Hilšer připomněl, že prezident reprezentuje svou zemi ve světě: „Pro mě jsou důležitými zahraničními zkušenostmi jak senátní cesty, tak působení jako dobrovolný zdravotník v Africe. Poznal jsem ty mocné, ale i ty nejslabší tohoto světa. Vím, jak s nimi jednat,“ napsal ke dvěma fotografiím, kterými svá slova podepřel.

Prezident reprezentuje naši zemi ve světě.

Proto o něm musí něco vědět. Pro mě jsou důležitými zahraničními zkušenostmi jak senátní cesty, tak působení jako dobrovolný zdravotník v Africe.



Poznal jsem ty mocné, ale i ty nejslabší tohoto světa. Vím, jak s nimi jednat. pic.twitter.com/vJ5IhQOr4s — Marek Hilšer (@MarekHilser) January 10, 2023

A Diviš sdílel půlminutový výstřižek z nedělní prezidentské debaty v České televizi, ve kterém varoval před „vládními kandidáty“.

Program měli i někteří z partnerů prezidentských kandidátů. Klára Fischerová a Eva Pavlová se potkaly s Robertem Nerudou na debatě partnerů prezidentských kandidátů v Blesku.

Úterý bylo prvním dnem, kdy platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů, a posledním dnem, do kdy musí obce doručit hlasovací lístky do schránek voličů. Kdo je tam nenašel, má se podle ministerstva vnitra obrátit na svůj obecní úřad.