Prezidentský souhrn: fotografie z rodinného alba, ohlasy předvolebních debat a volby v cizině

Již pouze jeden den zbývá do otevření volebních místností v Česku, kampaně většiny prezidentských kandidátů míří do finále. Čtvrtek však byl klidnější, uchazeči o Hrad se již většinou připravovali na závěrečné debaty na televizi Nova. Andrej Babiš se svým týmem stihl na sociálních sítích zveřejnit dokument nesoucí název Smlouva s občany a několik fotografií z rodinného alba. Praha 19:08 12. ledna 2023

Poslední den před prezidentskými volbami se nesl v duchu televizních debat: ohlasů ze středeční na Primě a příprav na dvě večerní na Nově.

Poslední debaty na Primě se zúčastnili pouze dva kandidáti Petr Pavel a Danuše Nerudová, expremiér Andrej Babiš (ANO) do studia nedorazil.

Boxerskou terminologií vyjádřeno ve středeční předvolební debatě vyhrál generál Petr Pavel na body nad ekonomkou Danuší Nerudovou. Na dotaz ČTK to uvedl politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Podle mediálního experta Jana Potůčka byla debata vyrovnaná a až překvapivě klidná.

Ve čtvrtek se naopak většina kandidátů připravovala již na poslední televizní debatu na Nově. První část kandidátů by měla před kamerami vystoupit od 17 hodin, favorizovanou trojici čeká stejný prostor od 20 hodin.

Kandidát na prezidenta Babiš se svým předvolebním týmem trávil čtvrtek na sociálních sítích. Nejdříve zveřejnil na webových stránkách svého hnutí dokument nesoucí název Smlouva s občany. V něm v osmi bodech popisuje, jak by se chtěl chovat v čele státu.

Následně začal zveřejňovat na svém facebookovém profilu fotografie z rodinného alba. Není to však poprvé, co se v lednu ve veřejném prostoru řešily snímky zachycující jeho rodinu. Minulý pátek předal soudci Janu Šottovi fotografie se svým synem, kterými se ho snažil znevěrohodnit v kauze Čapí hnízdo.

Kampaně většiny kandidátů před prezidentskými volbami míří do svého konce. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Češi v jiných částech světa však již od čtvrtečního odpoledne hlasují.

Jako první začali Češi hlasovat na zastupitelských úřadech v Brazílii. Následovali v Argentině, Chile a Havaně a na východním pobřeží USA a Kanady, Kolumbii a Peru. Hlasovat se bude také v Mexiku a jako poslední se na americkém kontinentu otevřela volební místnost na generálním konzulátu v Los Angeles. Štafeta voleb se pak přesune přes Austrálii, Asii a Afriku do Evropy, kde se bude hlasovat tradičně v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna.

Důvodem uspíšení volebních dnů v Americe je nutnost zajistit, aby výsledky voleb mohly být sčítány a zveřejňovány hned po ukončení hlasování v Česku.

Rady pro správnou volbu

Kam jít volit zjistíte buď na úřední desce obecního úřadu, nebo vám adresa volební místnosti přišla v obálce s hlasovacími lístky. Než vyrazíte odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Svou totožnost prokážete před volební komisí ve volební místnosti.

„Okrsková volební komise ověří, jestli jsem v seznamu voličů pro daný volební okrsek, a vydá mi takzvanou úřední obálku. Popřípadě, pokud o to budu mít zájem, mi může vydat i sadu hlasovacích lístků,“ popisuje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Pokud volíte jinde než v místě svého trvalého bydliště, nezapomeňte si s sebou vzít také voličský průkaz. A to i v případě, že se nakonec přece jenom rozhodnete hlasovat ve svém volebním okrsku. Jinak by vám totiž komise hlasovat neumožnila. Vše, co potřebujete před volbou vědět, najdete zde.