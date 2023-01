Prezidentské debaty nabývají jisté absurdity, když si dva exkomunisté vytýkají minulost, říká komentátor

Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) se večer sešli v jedné z posledních debat před druhým kolem prezidentské volby. Ve vysílání televize Prima mluvili například o víře, své minulosti nebo o bezpečnostních otázkách. Politický komentátor serveru Aktuálně.cz David Klimeš při hodnocení debaty ve vysílání Českého rozhlasu Plus zdůraznil, že zatímco Babiš stabilizoval svůj „argumentář“, Pavel si neodpustil jednověté ironické výpady. Praha 11:54 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debata prezidentských kandidátů na CNN Prima | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Který kandidát byl ve středeční debatě v lepší kondici?

To si netroufám říct. Rozhodně vidíme trend, že zatímco v debatě v České televize byl Petr Pavel zamlklý – pravděpodobně proto, že procházel nemocí – tak nyní si vůči protikandidátovi neodpouštěl své jednověté ironické výpady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Není šťastné, že se v debatách příliš často ptáme na otázky, které mají směřovat na premiéra, říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus komentátor David Klimeš.

Andrej Babiš naopak stabilizoval svůj „argumentář“, který speciálně u témat války a míru je trošku nepochopitelný, a našel si pár vět, které chce opakovat dokola.

Na jednu stranu jsme neviděli nic moc nového. Na stranu druhou se kandidáti už rozhodli, v čem budou silní, a to pravděpodobně zopakují i v dnešní (čtvrteční – pozn. red.) debatě na Nově a pak v poslední v Českém rozhlase.

Petr Pavel začal poměrně důrazně oslovovat Andreje Babiše jako „pana poslance“. Jaký je v tom záměr?

Pravděpodobně jde o to, že Andrej Babiš je poslancem hnutí ANO, který se ale snaží nalákat spoustu voličských skupin, které ANO nevolily. Především příznivce SPD. Tým Petra Pavla se rozhodl toto zdůrazňovat.

Zároveň může platit vysněný mýtus Čechů, že na Pražském hradě má být někdo opravdu nadstranický a oddělený od denní politiky. Což samozřejmě poslanec být nemůže.

Andrej Babiš oproti debatě v České televizi působil méně útočně. Myslíte si, že to je také součástí strategie?

Jaká ta strategie měla být, se snad dozvíme po volbách. Myslím ale, že hodně expertů se shoduje, že Andreji Babišovi příliš nevychází. Na rozdíl od Petra Pavla je pro něj těžší získávat další statisíce hlasů. Nemá moc už odkud brát.

Ze dvou týdnů mezi prvním a druhým kolem byl ten první vyhrazen opravdu útočné kampani a snažil se přesvědčit silně protestní voliče především nepostupujícího kandidáta Jaroslava Bašty. Na to byly cíleny všechny billboardy.

Druhý týden asi měl být věnován už umírněnější kampani. Když ale zaplníte titulky novin po celé Evropě tím, že srovnáváte Petra Pavla s Putinem, že nás zatáhne do války nebo naopak nepomůžeme Polsku a Pobaltí ve spojeneckých závazcích vyplývajících z členství v NATO, tak už to moc nejde.

Pak už se opravdu těžko ubírá plyn, protože to je téma, které zůstane dominantní až do posledního dne a do poslední debaty.

V předvolebních debatách se stále probírají témata určená spíše funkci v exekutivě. Proč takovou agendu kandidáti a média nastavují?

Je to celkem logické. Máme přímou volbu, ale zároveň prezident podle Ústavy moc pravomocí nemá. Neříkám, že to není důležitá figura. Je to nejvyšší ústavní činitel a například při výběru premiéra nové vlády je to naprosto klíčová instituce.

Na druhou stranu myslím, že v médiích příliš často pokládáme otázky, které mají směřovat spíše na premiéra nebo na někoho, kdo by chtěl být premiér. Třeba v otázce, jak má vypadat daňová soustava, jak mají vypadat nejrůznější věci, které jsou v gesci jednotlivých ministrů. Nemyslím si, že je to úplně šťastné.

Koukal jsem na témata, která se probírala v nezvládnuté debatě na Primě před pěti lety. Tato naopak byla paní Tománkovou a jejím partnerem zvládnutá velmi dobře. Nicméně tenkrát byla témata, třeba jestli se má podepisovat protikuřácký zákon a další věci.

To si myslím, že je relevantnější než se do kolečka ptát na to, jestli jsou v pořádku daně, kdo může za inflaci, protože to je skutečně na vládě, a ne na Pražském hradu.

David Klimeš | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Podcast Vinohradská 12

Nemůže to být pro voliče také matoucí?

Ano, přispívá to k tomu, že asi budeme mít nejvyšší volební účast od roku 1998, jelikož překonáme pravděpodobně sedmdesátiprocentní hranici. Což je určitě skvělé a posiluje to demokracii v České republice.

Je ale otázka, jestli se pak nehrneme k volebním urnám, protože si myslíme, že budoucí prezident změní v našich běžných životech mnohé. A to není pravda. Od toho máme sněmovní volby.

Říkal jste, že ve středeční debatě v podstatě nezaznělo nic nového. Má tedy smysl, aby každá televize pořádala svou vlastní diskusi?

Zcela to chápu z toho mediálního provozu. Je to vysoce prestižní záležitost a žádná televize si to nenechá ujít. Máme ale dva kandidáty, kteří se v debatách nikam zvlášť neposouvají, nebo to dokonce nabývá jistých absurdity, ať už jde o tu debatu o válce, že si dva normalizační exkomunisté vytýkají, kdo byl větší komunista.

Je pravda, že to není úplně šťastné, a jsem zvědavý, co oba dva kandidáti předvedou na Nově, což může být dost rozhodující duel. A co si nechají do zásoby do té poslední debaty, která bude na Českém rozhlase.