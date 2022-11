Voliči chtějí podle průzkumu víc informací o kandidátech na prezidenta. Nejvíce je zajímá majetek

Do prezidentských voleb zbývají dva měsíce. Dá se proto předpokládat, že kandidáti začnou za svou propagaci utrácet víc peněz. Kolik už dárci naposílali na jejich transparentní účty? Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že voliči by uvítali i další informace o kandidátech. Nejvíce voličů chce, aby uchazeči museli povinně zveřejňovat přehled o svém majetku Průzkum Praha 6:00 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že voliči by uvítali další informace o kandidátech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvíc peněz zatím získala ekonomka Danuše Nerudová. Ta má teď na účtu přes 11,5 milionu korun. Výrazně jí k tomu pomohl zatím největší letošní jednorázový dar - miliardář Martin Moravec, majitel sítě drogerií Teta, jí před týdnem poslal pět milionů korun.

Naopak nejvíc peněz doteď utratil generál Petr Pavel, celkem je to přes 7,5 milionu korun. Tomu se blíží i kandidát SPD Jaroslav Bašta.

Financování kampaní kontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Kandidáti si po spuštění kampaně musejí zřídit transparentní účet, na kterém voliči můžou sledovat, od koho nebo kam peníze putují.

Uchazeči o prezidentské křeslo taky musí tento účet zmiňovanému úřadu nahlásit. Ten před týdnem upozornil, že předvolební pravidla porušilo devět z celkem 21 přihlášených kandidátů.

„Za nezřízení volebního účtu můžeme uložit pokutu od 30 000 do 500 000 korun. A za neoznámení odkazu na volební účet a internetové stránky ta pokuta může být ve výši 10 000 až 100 000 korun. Jestli k udělení pokuty a v jaké výši dojde, tak to je věc následného řízení,“ popisuje Radiožurnálu František Sivera, který kontroly u prezidentských voleb koordinuje

Úřad pak kontroluje i dodržení finančního limitu pro kampaň - ten je pro první kolo voleb 40 milionů korun.

Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že voliči by uvítali i další informace o kandidátech. Nejvíce voličů, tedy osm z deseti chce, aby uchazeči museli povinně zveřejňovat přehled o svém majetku.

Stejnou mírou by zpřísnění volebního zákona uvítali taky v oblasti informací o nejbližším týmu kandidáta. Skoro 70 procent Čechů pak zajímá zdravotní stav kandidáta.

„Aby ten kandidát o sobě řekl co nejvíc a před tím, než bude případně zvolen, aby se odhalily případné nejasnosti, to si myslím, že je celkový trend,“ říká ředitel Medianu Přemysl Čech.

Do průzkumu Medianu se před týdnem zapojilo přes tisíc voličů.

Radiožurnál oslovil všechny parlamentní strany a hnutí s otázkou, zda by podpořily zpřísnění volebního zákona. Pro by byli třeba Piráti, Starostové nebo SPD. Naopak KDU-ČSL by byla proti - zveřejňování zdravotních zpráv nebo přehledu o majetcích by nechala na vůli každého kandidáta.

Poslanci hnutí ANO by změnu v případě majetkových poměrů taky nepodpořili, zveřejnění údajů o zdraví možná ano, ale záleželo by na konkrétním rozsahu.